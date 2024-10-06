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▲大蛇丸脫單放閃。（圖／翻攝自大蛇丸IG）

百萬YouTuber大蛇丸透過團體「狠愛演」打開知名度，9月初他宣布脫離31年母胎單身，引來大批粉絲祝福，不過當時照片中的女孩現身回應，表示目前單身中，但：「恭喜丸哥有一個愛他的女孩。」今（6）日大蛇丸曬出與女友合照，粉絲再度激動喊，「傳說中破解黑魔法的女人！」大蛇丸「認愛」1個月後，首度在社群平台上曬女友，寫下「出來就是玩爆」，合照中他單手摟著女友，下一張直接把女友擁入懷中，還比出讚的手勢，看起來相當得意，接著小倆口背對鏡頭，小手牽在一起的模樣幸福又甜蜜，兩人也都穿著遊戲王聯名的上衣。不少網友看到大蛇丸的動態紛紛留言，「終於開始有合照文了」、「好甜哦，我旁邊吃糧先」、「有女友了，好甜」、「好讚！幸福快樂，多多放閃」。大蛇丸不只是脫單，他日前更透露終於買了人生中第一間房子，在老家屏東潮州用2750萬買下超過百坪的4樓透天厝，這也是他送給自己的31歲生日禮物，雙車庫還能停4台車。