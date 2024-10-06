我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德昨於國慶晚會提及，中共10月1日剛過75歲生日，而再過幾天，中華民國就要過113歲生日，就年紀來說，中共絕對不可能成為中華民國人民的「祖國」，此番話也引發熱議。對此資深媒體人周玉蔻今（6）日認為，昨韓國瑜風格的國慶晚會，「中華民國」成了回春符水，一旦回不到現實情勢不堪設想，就在千鈞一髮之際，醫師出身的賴清德醍醐灌頂，「祖國論」化除了韓國瑜與其黨羽利用「中華民國」符水製造仇恨的計謀，「努力對症下藥，治標也治本」。周玉蔻表示，昨晚國民黨籍立法院長韓國瑜及台北市長蔣萬安主導懷舊風濃厚的國慶晚會，時光倒流中回味美好年代的療癒價值，確實不是一般活動所能企及，也無怪乎主辦者中老先生要感動到涕淚激情、熱血沸騰。周玉蔻認為，這是一場台灣三、四、五年級生感傷個人青春已逝的悲懷情緒下，意外獲得的集體治療。曲目很關鍵，一定要返回當年、往事不論如何都很燦爛美麗。節目呈現的內涵，音效音響、美感品味和當下現實，都是蕞爾小事，霧裡雲煙、不足掛齒。畢竟在這些人的少時成長過程裡，青天白日滿地紅曾經代表了審美觀的一切。然而風華不再，生命走向夕陽無限好的階段，通常是人生最艱苦、也最放散的考驗，更是生命力迸放火山噴發、顛峯造極時刻的最後良機。周玉蔻說，大巨蛋裡昨晚以參與「國慶晚會」之名，進行個別診療的很多人，卻很難對這種生命感的個別意義有所覺知，人生成熟的軌跡裡，很多人注入了太多黨國元素而不自拔；缺乏獨立思考的訓練與承擔判別是非結果的勇氣；歲月多半跟著顏色走，跟著熟悉的過去式捕捉眼前的空虛；在集體對抗單一標籤的同儕自我安慰中，緬懷往昔，失去了從未來的展望，掌握並蘊育當下的自信和自愛的能力與企圖心。周玉蔻說，那些人的日子，累積著各種無言的哀怨，又找不到出口的憂懼下，最後集結成為中華民國被消滅是一切痛苦來源的自我催眠。而他們坐在一起，環顧左右都是摧人老的臉孔和身形；當他們目睹舞台上，熟悉的明星歌手也敵不過風華有限、歲月悠悠的蒼老衝擊，「我們都是一樣的」集體下沈感，形成了奇妙的的療癒效果。2024年韓國瑜風格的「國慶晚會」，就這樣形成了一個時光機器倒流的回春派對，「中華民國」成為了回春的符水。周玉蔻說，這種虛幻泡沫式的符水中毒集體麻醉，一旦演變成靈魂出竅，充滿了回不到現實的危險，情勢不堪設想。就在這千鈞一髮的緊急時刻，醫師專業背景出身的總統賴清德醍醐灌頂，挽回了纠纏在過往迷際空間裡的上萬名觀眾，其「祖國論」一針見血，一副救命靈藥，一言驚醒夢中人。周玉蔻認為，賴清德「祖國論」化除了韓國瑜與其黨羽利用「中華民國」符水，在台灣社會製造更多分離、仇恨感的計謀。並表示賴清德果然是醫生，看到了特定年歲和背景的台灣人民，在「中華民國」這個詞彙下的迷思與迷失，於是正努力對症下藥，治標也治本。也證明賴清德的智慧與耐力非常突出，更期待後續如何帶動台灣的團結前進。