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大谷翔平在MLB生涯的季後賽首戰就大放異彩，他今（6）日在道奇隊首局結束後落後3分時挺身而出，第2局敲出3分打點的追平彈，從而打破道奇隊一項不名譽的紀錄。另外他也在今天超越了前隊友「神鱒」Mike Trout的季後賽總壘打數（TB），似乎說明他離開洛杉磯天使隊的選擇是正確的。大谷翔平在最近11場比賽，得點圈有時17打數敲出14支安打，敲出6支全壘打和22分打點。教士隊今天一大敗筆是未能在大谷上來打擊前有效解決後段棒次打者，必須得在壘上有人時對決這位超級強打，也讓他們付出代價。大聯盟知名記者Sarah Langs賽後分享了一個數據：「道奇隊在季後賽首局落後3分以上的比賽，戰績為0勝14敗，但不同的是前14次他們沒有大谷翔平」，今天道奇隊以7：5贏球，也打破了此一魔咒。大谷翔平今天5支2，除了第2局的3分砲之外，他還在4局下敲出一壘安打，從而產生了另一個有趣的數據：大谷生涯第一場季後賽結束後，目前職業生涯季後賽的總壘打數已經超越了他在天使隊的前隊友Mike Trout（5）。天使隊在2014年之後就不曾在進過季後賽，那也是Trout生涯最後一次打季後賽，他在那個系列賽對上堪薩斯皇家的表現並不好，12打數僅有1安打，是1發陽春砲，總計壘打數為4。