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▲曾峻岳先前曾披上中華隊戰袍，在2023年亞冠賽登板投球。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2023.11.16）

世界12強賽即將進入倒數1個月，中華隊預計在明（7）日公布完整的28人名單。然而，。這對投手戰力已經相對缺乏的中華隊來說，是個不利的消息。媒體訪問中，曾峻岳表示：「」並接著說道：「自己是偏向不去打12強，因為狀況沒這麼好，去了國家隊，可能會造成教練團負擔。」且目前已經辭退徵召，會由球團幫忙轉達。關於賽季結束後的規劃，曾峻岳說：「基本上季後會先休息，球季結束會先去看醫生，看要怎麼處理，可能就是疲勞，先休息一下。」訪問最後，他也強調：「，是中職頂尖的牛棚投手。