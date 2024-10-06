世界12強賽即將進入倒數1個月，中華隊預計在明（7）日公布完整的28人名單。然而，富邦悍將牛棚大將曾峻岳，今（6）日接受媒體《自由體育》訪問時，透露右肩有不適的狀況，且在考量身體狀況後，已經透過球團向國家隊徵召表達婉拒。這對投手戰力已經相對缺乏的中華隊來說，是個不利的消息。
右肩膀出現痠痛 擔心造成教練團負擔
媒體訪問中，曾峻岳表示：「上半季右肩受傷，現在又不太舒服，有痠痛的狀況，身體狀況沒有上半季那麼好。」並接著說道：「自己是偏向不去打12強，因為狀況沒這麼好，去了國家隊，可能會造成教練團負擔。」且目前已經辭退徵召，會由球團幫忙轉達。
關於賽季結束後的規劃，曾峻岳說：「基本上季後會先休息，球季結束會先去看醫生，看要怎麼處理，可能就是疲勞，先休息一下。」訪問最後，他也強調：「如果身體健康，只要有國際賽，都會願意參加，因為還年輕，所以健康比什麼都重要，不想要因為受傷，導致明年球季不能打。」
曾峻岳本季主要以後援登板為主，負責銜接終結者富藍戈上場前的局數，總計出賽47場，主投47.1局，防禦率是漂亮的1.52，累積拿下2勝1敗、19中繼成功、6次救援成功，且狂飆出63次三振，是中職頂尖的牛棚投手。
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媒體訪問中，曾峻岳表示：「上半季右肩受傷，現在又不太舒服，有痠痛的狀況，身體狀況沒有上半季那麼好。」並接著說道：「自己是偏向不去打12強，因為狀況沒這麼好，去了國家隊，可能會造成教練團負擔。」且目前已經辭退徵召，會由球團幫忙轉達。
關於賽季結束後的規劃，曾峻岳說：「基本上季後會先休息，球季結束會先去看醫生，看要怎麼處理，可能就是疲勞，先休息一下。」訪問最後，他也強調：「如果身體健康，只要有國際賽，都會願意參加，因為還年輕，所以健康比什麼都重要，不想要因為受傷，導致明年球季不能打。」
曾峻岳本季主要以後援登板為主，負責銜接終結者富藍戈上場前的局數，總計出賽47場，主投47.1局，防禦率是漂亮的1.52，累積拿下2勝1敗、19中繼成功、6次救援成功，且狂飆出63次三振，是中職頂尖的牛棚投手。