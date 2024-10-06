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▲「拿坡里美味黑手黨」的便利商店提拉米蘇食譜公開。（圖／翻攝自netflixkr IG）

韓國實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》正夯，其中一個環節是，選手們必須使用便利商店的食材製作料理，選手之一的「拿坡里美味黑手黨」在大家都做麵料理時，選擇用甜點應戰，將冰麵包中的奶油全部挖出來製作提拉米蘇，並用全麥餅乾代替手指餅乾，泡上太妃堅果拿鐵，讓評審白種元、安成宰吃了都讚不絕口，而節目官方也曝光食譜，讓大家都能在家動手做。「拿坡里美味黑手黨」雖為無名廚師「黑湯匙」，但卻被視為冠軍大熱門，不僅有創意，廚藝更是不在話下，他在便利商店選材中，拿了許多麵包，將裡面的餡料挖空，並將煮熟的栗子與奶油打發，放入冰箱冷藏後，再和打發的鮮奶油混合，最後用全麥餅乾泡上太妃堅果拿鐵當基底，最後撒上巧克力碎片以及燕麥增添口感。這道料理，也讓他在一堆鹹食中脫穎而出，壓倒性拿下第一名，白種元甚至給出高評價，認為這道提拉米蘇，比他在任何餐廳吃的都還要好吃。不僅如此，「拿坡里美味黑手黨」更在最後的「人生料理」中，以「辛奇蟹湯義大利麵」拿下全場最高182分（滿分200），安成宰表示，所有料理都有進步空間，所以連他自己都不會替自己打90分以上，但他卻給了拿坡里美味黑手黨90分，「表現得恰到好處，忠於食材的原味，以我的標準來說，90分是滿分了。」