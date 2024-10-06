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以哈戰爭即將在10月7日進入一周年，全球各地在近日出現大批呼籲停戰示威，以色列總理納坦雅胡則發表聲明稱，如今以色列「在7條戰線上自衛」，並稱哈馬斯與真主黨的連續攻擊迫使以色列政府採取更加激烈的反擊行動。根據《CNN》、《路透社》、《以色列時報》報導，以色列在過去數月內加強了對黎巴嫩南部和加薩地區的空襲。近期針對貝魯特及加薩的襲擊導致了嚴重的傷亡，貝魯特南部的真主黨大本營也遭到猛烈轟炸，當地目擊者報告出現了「巨大的爆炸」和「火焰直衝天際」。以色列國防軍聲稱，這些行動成功削弱了真主黨的軍事力量，而以色列總理納坦雅胡也表示將持續打擊這些威脅，直到勝利。以色列總理納坦雅胡近日在公開講話中點名7個主要敵人，強調以色列有自衛的權利，並將戰鬥到最後勝利。他表示，以色列目前正面對來自7條戰線的挑戰，這些敵人包括伊朗及其支持的黎巴嫩真主黨、加薩走廊的哈瑪斯、葉門反抗軍青年運動、約旦河西岸恐怖分子及伊拉克、敘利亞的什葉派民兵等。納坦雅胡強調，伊朗是這些襲擊背後的主要推手，並稱上週伊朗直接向以色列發射了超過200枚飛彈，意圖破壞以色列的防禦。自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯於去年10月7日襲擊以色列後，雙方的衝突已經持續將近一年。哈瑪斯當時突襲以色列南部，造成重大傷亡，隨後以色列對加薩展開了大規模的軍事行動，目標是殲滅哈瑪斯。然而，這場戰爭至今仍未結束，且蔓延至中東其他地區。隨著衝突加劇，伊朗支持的武裝組織，如黎巴嫩真主黨，也捲入其中，導致與以色列的戰火進一步擴大。根據以色列軍方的數據，自從9月底以來，以軍已經在黎巴嫩境內擊斃了大約440名真主黨戰士，這些攻擊主要集中在黎巴嫩南部和真主黨的軍事據點。同時，哈瑪斯在加薩地區的實力也遭到嚴重削弱，以色列軍方透露，在過去的一次空襲中，他們成功消滅了哈瑪斯的多名高層領袖，進一步削弱了該組織的領導力量。另一方面，隨著戰爭持續，全球多個國家爆發了大規模的反戰抗議活動。從巴黎到紐約，數萬人走上街頭，呼籲結束對加薩的攻擊。聯合國也警告，若這場衝突繼續升級，黎巴嫩和加薩的人道危機將進一步惡化。根據黎巴嫩官方數據，已有超過2000人喪生，100多萬人流離失所。隨著以色列的轟炸加劇，這一數字還在上升中。對此，美國總統拜登也強調，華府正在密切關注中東局勢的發展，並對伊朗的飛彈攻擊表示關切；伊朗最高領袖則同樣在戰事一週年之際罕見地發表公開講話，警告以色列不要進一步升級戰事，否則後果將無法預料。