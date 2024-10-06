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▲由於廟公的工作簡單，時間又自由還包住宿，因此即便月薪不高。仍吸引大批應徵者。（圖／翻攝中寮慈聖宮-瑤池金母臉書）

一份工作月薪不高，但自由度極高你願意做嗎？日前位於南投的一間宮廟發出徵才訊息，以月薪2萬5000元徵求廟公，不但包住宿，而且上班還只需做好「3件事」，因此消息曝光立刻吸引大批求職者搶翻，短短之間3天就找到人。日前在臉書社團「南投人聊天室2.0」有民眾發布一則徵才資訊，南投當地的中寮慈聖宮正在招募廟公，月薪為2萬5千元，而工作內容則僅有簡單三項，分別是「每天清晨5點敲鐘請神明上班，下午5點敲鐘送神明下班」、「打掃維持環境整潔，為神明服務」、「可善用後山種植蔬果花草」，並表示這份工作適合內向、喜愛大自然的人。除此之外，廟方也將提供廟公個人房間、廁所與廚房，包住，而且工作時間十分自由，在空閒之時無論要泡茶、看電視都可以，而且還沒有主管與惱人同事，工作環境超級自由，更建議「應徵前，先來燒香，給瑤池金母面試」。因此消息曝光後，中寮慈聖宮廟方就直接收到大量的應徵者資訊，並在10月4日表示，「目前已經有超過20位人選應徵」，後續也透露廟公人選已經徵到了，短短三天就找到人手至於為何如此搶手的職缺會空了出來？慈聖宮也表示，是因為前任廟公已服務長達14年，由於年事已高，考量到健康因素才會選擇退休離職。