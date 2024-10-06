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▲小禎突然在IG上暴走發文，遭外界猜測疑似情變，今日稍早她僅以短短34字回應此事。（圖／小禎IG）

▲小禎先前就曾上傳黑底白字的限動，感情狀況令外界十分好奇。（圖／小禎IG）

▲小禎2019年與前夫李進良離婚後，和「壁紙小開」丁春霆爆出緋聞。（圖／小禎IG）

女星小禎（胡盈禎）2019年與前夫李進良結束12年婚姻後，和「壁紙小開」丁春霆傳出緋聞，感情狀態備受矚目。昨（5）日小禎突然在IG上暴走發文吐心聲，遭外界猜測疑似情變。對此，今日稍早小禎首度回應《NOWnews今日新聞》表示：「一個人的人生當中除了戀情以外，還有其他的感情。」小禎昨日突然情緒激動在IG限動寫下：「你能夠這樣對我，我也能這樣對你！今天我不要了」、「你到底要多少人誤會我不愛你？所以你可以覺得自己很可憐？」並透露自己12月就要迎來40歲生日，不過對方竟要出國，讓她心寒直呼：「我倆從今以後就像陌生人，但我絕對祝福你一輩子平安喜樂！」雖然文中並未指名道姓，許多粉絲紛紛猜測小禎所指的人是緋聞對象丁春霆，對此，小禎今日稍早僅低調回應：「一個人的人生當中除了戀情以外，還有其他的感情，謝謝關心，但這是我的私事，謝謝。」事實上早在今年6月，小禎就曾在IG限動以黑底白字寫下：「愛情是你想像的模樣嗎」、「覺得沒有人懂的感覺，孤寂，誰懂？」如今再次發文吐苦水，也令粉絲十方擔心她的感情狀況。