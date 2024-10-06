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▲製作人B2（右）前陣子才特地前往韓國，合體羅PD（左）直播推薦節目。（圖／泰坦星提供）

▲張艾嘉（右）為了節目用盡全力，左為B2。（圖／泰坦星提供）

擁有正版授權的台版「尹食堂」——《艾嘉食堂》耗時4年，斥資近億元打造食堂，節目於昨（5）日播出，韓國最強製作人羅PD熱情推薦，與張艾嘉看完節目全部集數後，對內容讚不絕口。71歲張艾嘉更是一下飛機，就立刻要盡快為節目宣傳，首次嘗試時下年輕人邊走邊拍的方式進行，為了節目用盡全力。《艾嘉食堂》製作人B2前陣子才特地前往韓國，合體羅PD直播推薦節目。首集播出，張艾嘉、楊祐寧、王大陸、柯佳嬿4位班底，完全不同人格特性的人組合在一起，給觀眾極度有趣的新鮮感，大家也都不遺餘力努力宣傳。節目籌備4年，製作單位從版權、統籌、企劃、地點、人選等等每個細節都不馬虎，製作人B2為了圓一個台灣人不服輸的夢，認為：「既然韓國能做到，台灣也要努力趕上，才有可能慢慢接近他們一點！」被問到是否會擔心做不好或是不如預期，B2也大方回答，「我們都希望往好的方向前進，但我覺得最重要的是需要跨出那一步，學習他們如何製作的節目，經驗是無價的，有學到東西才是我們獲得最重要的收穫。」