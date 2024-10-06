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WTA1000等級中國網球公開賽女雙決賽，詹皓晴攜手俄羅斯女將Eduardovna Kudermetova對決義大利組合Jasmine Paolini／Sara Errani，激戰兩局後她們以4：6、4：6落敗，直落二無緣冠軍，連兩年奪亞。詹皓晴本屆賽事名列女雙第7種子，在女雙四強戰擊敗義大利、俄羅斯組合Elisabetta Cocciaretto／Liudmila Samsonova，闖進到決賽。去年詹皓晴和墨西哥女將Giuliana Olmos也曾打進冠軍戰，可惜只拿下亞軍，就看今年能否奪下生涯千分級首冠。首盤開打後，詹皓晴／Kudermetova第一個發球局就被破，不過她們很快就完成回破，雙方前4局戰成2：2。不過可惜該局纏鬥到後段，兩人幾個關鍵分未能掌握好，以4：6先丟一局。次盤詹皓晴／Kudermetova一開始就破發，但Paolini／Errani也立刻回破，在自己的發球局無法守住優勢，成為台俄組合的一個致命問題，最終再以讓出4：6，直落二落敗。詹皓晴和Kudermetova今年4月才在斯圖加特奪冠，本屆美國網球公開賽也勇闖4強，狀態不差。她過去在大滿貫賽總共拿下4座亞軍，3次在混雙、1次在女雙，大部分闖進決賽的賽事，最終都未能成功登頂，這次也是差了一些沒能順利站上頒獎台，相當可惜。