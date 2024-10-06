知名連鎖咖啡店星巴克，店裡面除了美味咖啡之外，推出的周邊商品也常常成為粉絲必搶的精品。不過近期台灣星巴克推出的一款「灰貓屁屁杯套」，超可愛模樣直接紅到日本去，許多台灣人甚至都還沒看過實體，目前網路上就已經銷售一空。
近期日本網友@KOOOOUUUUKAAAA在社群平台 X 上發文分享，她在台灣星巴克的網站上，發現了一款「灰貓露出屁股的杯套」，貓咪毛茸茸的尾巴萌翻天，模樣相當可愛，貼文在短短一天之內吸引超過439萬次觀看，超過10萬名日本網友按讚大喊，「太可愛了吧」、「台灣的星巴克，設計每次都很好看」、「這個讓貓奴們看到絕對會瘋狂的」。
這則貼文也被部落客「魚漿夫妻」轉發，並表示「台灣星巴克的杯套紅到日本來了，結果剛剛一看都賣完了，該不會都是日本人買的？」不少粉絲也驚呼，「我在台灣都沒看過這款」、「昨天衝去星巴克買三個」、「台灣有賣這個杯套？都沒看到耶，也太可愛」。
事實上，這款「灰貓屁屁杯套」正確名稱為「灰貓尾巴便利單杯提袋」，是台灣星巴克特地為了萬聖節應景推出的周邊商品，定價則為350元，除了灰貓屁屁杯套之外，還有貓咪絎縫女神隨行杯袋、灰貓造型手機掛繩組，魔法黑紫色漸層的特殊造型STANLEY杯，也相當亮眼。不過實際查詢星巴克官網，發現目前「灰貓尾巴便利單杯提袋」在網路通路的博客來與康是美，皆已是售完狀態。
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「灰貓屁屁杯套」紅到日本去！兩國貓奴驚呼：台灣星巴克太強了
近期日本網友@KOOOOUUUUKAAAA在社群平台 X 上發文分享，她在台灣星巴克的網站上，發現了一款「灰貓露出屁股的杯套」，貓咪毛茸茸的尾巴萌翻天，模樣相當可愛，貼文在短短一天之內吸引超過439萬次觀看，超過10萬名日本網友按讚大喊，「太可愛了吧」、「台灣的星巴克，設計每次都很好看」、「這個讓貓奴們看到絕對會瘋狂的」。
這則貼文也被部落客「魚漿夫妻」轉發，並表示「台灣星巴克的杯套紅到日本來了，結果剛剛一看都賣完了，該不會都是日本人買的？」不少粉絲也驚呼，「我在台灣都沒看過這款」、「昨天衝去星巴克買三個」、「台灣有賣這個杯套？都沒看到耶，也太可愛」。
事實上，這款「灰貓屁屁杯套」正確名稱為「灰貓尾巴便利單杯提袋」，是台灣星巴克特地為了萬聖節應景推出的周邊商品，定價則為350元，除了灰貓屁屁杯套之外，還有貓咪絎縫女神隨行杯袋、灰貓造型手機掛繩組，魔法黑紫色漸層的特殊造型STANLEY杯，也相當亮眼。不過實際查詢星巴克官網，發現目前「灰貓尾巴便利單杯提袋」在網路通路的博客來與康是美，皆已是售完狀態。