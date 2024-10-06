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新台幣兌美元4日重貶1.26角，收31.963元，累計1周下來大貶2.75角，新台幣也再面臨32元保衛戰。對此，外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪時則表示，美元主要受惠美國經濟數據表現不錯及市場預期美國降息幅度縮減的利多支撐，尤其美元指數彈升至102之上，新台幣兌美元確實貶壓，但目前看美元只是反彈格局，並沒有翻多。台北股、匯市因颱風假，一周只開市3天，尤其連續2天颱風假期間，中東戰火轉趨緊張，加上美國經濟數據表現不錯，美元指數一度衝破102大關，在日圓回落領貶下，主要亞幣均走弱，新台幣兌美元4日也出現補貶，終場收31.963元，單日重貶1.26角，累計1周下來更大貶2.75角，貶幅0.86%，周線也終止連2紅，新台幣也再面臨32元保衛戰。李其展分析，這波美元反彈主要是美國經濟數據表現不錯，最新公布失業率降至4.1%，其他數據也都繳出好成績，也讓11月美國聯準會（Fed）降息2碼預期大幅下滑，目前市場預期11月、12月各降息1碼，甚至11月不降息可能性也浮現。至於中東局勢大家有點擔憂，這波美元並不是靠避險題去推升。不過，由於美元走強，也導致亞洲貨幣包括新台幣兌美元都出現回貶，新台幣兌美元也貶到31.963元，再面臨32元保衛戰。對此，李其展表示，這波主要還是降息預期削減帶來美元反攻，會反彈到那不知道，新台幣兌美元這波主要壓力區在32元至32.25元，如果貶過，就會重新站上季均線，只是目前看美元只是反彈，並沒看到翻多。