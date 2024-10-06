智慧穿戴的功能越來越強悍，可以進行運動數據收集，同時還能提供健康監測，Apple Watch 神奇的事蹟也持續發生。根據外媒報導，有民眾不慎將 Apple Watch 遺失在海裡，驚奇的是，經過一年半的時間，竟透過「尋找（Find My）」順利找回 Apple Watch，且充電後還能繼續使用，從影片中可以感受到他又驚又喜。《NOWnews今日新聞》同步整理關於「尋找」功能如何開啟和使用報你知。
外媒報導住在加州的賈里德·布里克（Jared Brick）拍攝了一支影片，分享 Apple Watch 如何失而復得。2022 年夏天，前往加勒比海潛水，手錶的防水深度是 50 米以上，於是用 Apple Watch 來記錄水下的時間。可是在最後一天，手錶卻掉進了水裡，當時完全沒意識到，直到離開海灘後才發現手錶不見了。
於是，透過手機上的「尋找」並「標示為遺失」，手機的地圖上顯示手錶掉落的位置。失主當時以為找不回來了，卻沒想到會收到一封語音訊息，告知在同一片海灘裡手錶被找到，對方充電後遺失訊息彈出，上面顯示電話號碼，便聯繫失主，後來還用包裹寄回給布里克。更驚喜的是，手錶充電後仍然能正常使用，讓他又驚又喜。
《NOWnews》整理了關於「尋找」功能的重要設定：
🟡如何設定「尋找」
啟用「尋找」路徑：進入「設定」> 點擊你的 Apple ID > 尋找 > 點擊「尋找我的 iPhone」開啟即可。同時建議開啟「尋找網絡」，可以在省電模式或關機時也能找到裝置。此外，務必開啟「傳送最後紀錄的位置」，當電量極低時，會自動將設備的最後已知位置上傳到 Apple 的伺服器。這樣，即使你的設備因沒電或關機而無法定位，仍然可以透過「尋找」應用程式查看電量耗盡前的最後位置。
🟡如何使用「尋找」
開啟 iPhone 上的「尋找」應用程式，並登入你的 Apple ID，選擇你想定位的設備，像是 iPhone、Apple Watch、AirPods 或 Mac，地圖就會顯示設備的具體位置。如果你的設備丟失，可以使用任何裝置登入 iCloud.com，然後選擇「尋找 iPhone」來查看設備位置。
🟡「尋找」功能有哪些
發出聲音：如果設備掉在家裡或附近，點「發出聲音」功能，設備會發出聲響，方便透過聲音來尋找。
啟用遺失模式：若無法立即找回裝置，可以開啟「遺失模式」，便會遠端鎖定設備，並在螢幕上顯示聯繫方式。
清除裝置數據：要是擔心遺失的裝置會被盜用，可以遠端清除設備上的所有數據。
家人共享：啟用家人共享則可以即時知道家人的定位。
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於是，透過手機上的「尋找」並「標示為遺失」，手機的地圖上顯示手錶掉落的位置。失主當時以為找不回來了，卻沒想到會收到一封語音訊息，告知在同一片海灘裡手錶被找到，對方充電後遺失訊息彈出，上面顯示電話號碼，便聯繫失主，後來還用包裹寄回給布里克。更驚喜的是，手錶充電後仍然能正常使用，讓他又驚又喜。
《NOWnews》整理了關於「尋找」功能的重要設定：
🟡如何設定「尋找」
啟用「尋找」路徑：進入「設定」> 點擊你的 Apple ID > 尋找 > 點擊「尋找我的 iPhone」開啟即可。同時建議開啟「尋找網絡」，可以在省電模式或關機時也能找到裝置。此外，務必開啟「傳送最後紀錄的位置」，當電量極低時，會自動將設備的最後已知位置上傳到 Apple 的伺服器。這樣，即使你的設備因沒電或關機而無法定位，仍然可以透過「尋找」應用程式查看電量耗盡前的最後位置。
🟡如何使用「尋找」
開啟 iPhone 上的「尋找」應用程式，並登入你的 Apple ID，選擇你想定位的設備，像是 iPhone、Apple Watch、AirPods 或 Mac，地圖就會顯示設備的具體位置。如果你的設備丟失，可以使用任何裝置登入 iCloud.com，然後選擇「尋找 iPhone」來查看設備位置。
🟡「尋找」功能有哪些
發出聲音：如果設備掉在家裡或附近，點「發出聲音」功能，設備會發出聲響，方便透過聲音來尋找。
啟用遺失模式：若無法立即找回裝置，可以開啟「遺失模式」，便會遠端鎖定設備，並在螢幕上顯示聯繫方式。
清除裝置數據：要是擔心遺失的裝置會被盜用，可以遠端清除設備上的所有數據。
家人共享：啟用家人共享則可以即時知道家人的定位。