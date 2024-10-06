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光學鏡頭廠大立光昨（5）日公布9月合併營收為新台幣65.23億元，雖然月減7%、但年增達17%，仍為同期次高；針對後市表現，大立光表示，10月拉貨動能和9月差不多。大立光9月寫下歷年同期次高的好表現，也因此推動第三季合併營收達新台幣189.49億元，創單季新高，季增73%、年增39%；並且累計今年前9月合併營收為新台幣412.48億元，較去年同期成長33.2%。大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營，受惠iPhone 16系列及華為等新機齊發，因此激勵大立光8月營收衝破70億元大關，改寫單月新高，不過因為客戶提前拉貨，因此使得9月營收小幅拉回。根據大立光統計，由9月出貨產品結構來看，以1000萬畫素產品居多數，1000萬畫素以上鏡頭占比60-70%，800萬畫素鏡頭產品占比0-10%，2000萬畫素以上產品占比10-20%，低於500萬畫素產品占比20-25%。大立光預計本月中召開線上法說會，由董事長林恩平主持，將公布第三季財報，並說明第四季展望，預計新機後續出貨情形、手機鏡頭規格升級等議題將是市場注重的焦點。再加上近期市場傳出蘋果因為iPhone 16銷售不佳砍單，市場也預估到時候執行長林恩平的看法將成手機產業第四季景氣重要風向球。先前林恩平就已經指出，潛望式鏡頭等高階手機鏡頭下放到客戶中階產品，若拉貨多，對大立光業績就會有幫助。同時，下半年大立光產能利用率逐漸改善，生產良率也儘量努力。