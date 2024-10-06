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▲東北季風從明（7）日開始影響台灣，北台灣未來一週低溫將剩攝氏21度。（圖／中央氣象署）

▲東北季風南下，週一至週三清晨，位於迎風面「北部、東半部」降雨機率提高，且東北部要小心豪雨。（圖／中央氣象署）

▲台灣東側海面有熱帶性低氣壓正在發展，未來有變為輕颱機率，路徑往北移動。（圖／中央氣象署）

未來一週天氣將有較顯著變化，尤其氣溫方面，，氣象署預報員陳姵安提醒，東北季風會持續影響到週六（10/12），包括雙十國慶日在內，北台灣低溫下探攝氏21度，外出也要記得攜帶雨具。陳姵安說明，東北季風從明（7）日開始影響台灣，對北部地區有較明顯的降溫，明天一整天處於降溫的過程，高溫方面，北部、東北部及東部約攝氏26至30度，中南部及東南部攝氏28至32度，週六緩慢回溫。陳姵安指出，東北季風南下伴隨水氣，。中南部天氣則以晴時多雲為主，但午後對流旺盛，會有雷陣雨出現，且有機會出現較大的雨勢，各地民眾外出上班上課，務必多攜帶雨具，以備不時之需。週三上午至週六，水氣稍減，，其它地區為多雲到晴，午後山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。陳姵安指出，目前在台灣東側海面，確實有熱帶雲簇在發展，，但路徑預估會持續往北，朝日本東方海面前進，對台灣不會有任何天氣影響。