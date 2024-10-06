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總統賴清德昨於國慶晚會提及，中共10月1日剛過75歲生日，而再過幾天，中華民國就要過113歲生日，就年紀來說，中共絕對不可能成為中華民國人民的「祖國」，此番話也引發熱議。對此資深媒體人黃揚明認為，「祖國論」是一種搞笑的詭辯策略，且賴與許多台派不願被中華民國代表論述明顯不同，或許正是身為「務實的台獨工作者」的獨立路徑，先求借殼脫中，再伺機求台灣建國。黃揚明表示，兩岸從國民黨執政期主張中國代表權之爭（一個中國），到民進黨執政強調與中國脫鉤的兩國（一中一台）歷史現狀。評論賴清德的「祖國論」是一種搞笑的詭辯策略，甚至會被解讀為赴中發展的藝人畫底線，卻自相矛盾地接著說「中華民國在台澎金馬已落地生根75年，不必再去談論這層關係」，也就是1949年起中華民國就與中國脫鉤來斷代論。黃揚明說，賴清德直面「中華民國」，與很多台派、獨派拒絕被中華民國代表的論述明顯不同，這或許正是賴身為「務實的台獨工作者」獨立路徑，先求借殼脫中，再伺機求台灣建國。但國民黨如果繼續在兩岸論述扮演駝鳥或過度脫離現實，很快地「中華民國」的詮釋權就握在長期執政的民進黨一方，每逢總統選舉，綠營只要抗中就夠讓國民黨吃鱉了。黃揚明表示，雙十國慶是一個無法與1949年以前的中華民國切割的國家節日，若如賴清德所言，與對岸的關係不必再去談論，那麼這樣的中華民國，已非原味。並預言國慶當天，賴清德肯定會繼續堅持他的兩國互不隸屬論述，但在台灣生活的人，心中的「祖國」有不同想像，當然不是三言兩語能說清楚，但理應團結的國家因意識型態而分裂，這才是中華民國不分朝野未來必須直面的最大難題。