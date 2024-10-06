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代工大廠鴻海昨（5）日公布9月營收為新台幣7330億元，月增33.69%、年增10.94%，創下歷年同期次高，而拉抬9月營收主要就是消費智能產品iPhone 16強勁成長，因此也推動第三季營收來到新台幣1.85兆元，創單季新高，季增為19.46%、年增20.15%，優於原先預期。鴻海今年累計前9個月營收來到新台幣4.72兆元，年增達9.73%，創下歷年同期次高紀錄。鴻海9月繳出亮眼成績單，以業務別成長幅度來看，以「雲端網路產品類別」呈強勁成長，「電腦終端產品類別」及「元件及其他產品類別」則為顯著成長，「消費智能產品類別」則較去年略為衰退。其中，「消費智能產品類別」月對月強勁成長，主要受惠9月新產品發布，至於「 雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」月對月顯著成長，而「電腦終端產品類 別」則有衰退情況。以季度來看，鴻海第三季營收為新台幣1.85兆元，季增19.46%、年增20.15%。其中，「雲端網路產品類別」、 「元件及其他產品類別」及「電腦終端產品類別」皆呈現年對年強勁成長，而「消費智能產品類別」 年對年表現則持平。鴻海累計前三季營收為4.72兆元、年增9.73%。其中，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」呈強勁成長，「電腦終端產品類別」為顯著成長，而「消費智能產品類別」則略為衰退。那麼後市表現會如何呢？展望第四季，鴻海表示，下半年為資通訊產業傳統旺季，因此營運仍會逐季加溫，展望第4季營運表現，將約略符合目前市場預期。