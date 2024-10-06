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國際金價衝高後拉回高檔震盪，不過，黃金存摺仍持續創新高，台灣銀行以新台幣計價黃金存摺，每公克賣出價4日盤後交易賣出價衝上2753元新高價。不過，外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，金價正面臨漲多修正，正重新築底中，目前不建議追高，除非技術操作能力很強再考慮 。國際金價衝上2685美元後，目前拉回在2651美元高檔震盪，是否還會衝高，李其展認為黃金還是多頭，只是漲多要修正一段時間，至於要修正多久不知道，因為之前衝太高，本從緩漲變急漲，現在急漲修正一段後，從過去經驗來看，會重新打底，但還是多頭。不過，他表示，這波金價修正幅度都不大，連2600美元都沒跌破，現在金價還在2600美元上方整理，如果能守住2624美元，就表示金價還是滿強的多頭格局。根據台銀研究報告指出，德國貴金屬集團賀利氏（Heraeus）報告顯示，金價居高不下可能會壓抑中國十一長假期間的金飾需求，預期第三季中國黃金需求將較為疲軟，不過，如果金價回落，加上人民幣持續走強，金飾需求可能在第4季的傳統旺季回升。盛寶銀行(Saxo Bank)商品策略主管Ole Hansen表示，今年以來中國的中產階級在股市及房市表現低迷不振下，持續購買黃金，不過，在中國政府推出刺激措施後，陸港股出現強勢上漲，這些措施是否會對消費者信心及房地產市場產生積極影響，而減少黃金的避險吸引力，尚有待觀察。至於現在能否進場？李其展表示，現在金價正面臨漲多修正，建議不要追高，等重新築底，除非技術操作能力強再考慮，畢竟歷史高點怎樣都不便宜。