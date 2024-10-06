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▲今（6）日下午4時48分，金門東南方海域規模4.5「極淺層地震」。（圖／中央氣象署）

今（6）日下午4時48分，金門外海突發芮氏規模4.5地震，震央位置極度特殊，中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，，預估今天的地震是獨立事件，後續不會有較大型餘震發生。今天地震發生的位置在金門縣政府東南方57.8公里的海域，地震深度18.3公里，芮氏規模4.5，金門縣最大震度2級；吳健富表示，台灣海峽到台灣本道西半部都是歐亞大陸板塊的範圍，當板塊本身有發生破裂時，就可能引起地震，地震發生當下，金門民眾紛紛表示，「稀奇了，這地震位置」、「印象中這裡從沒地震」，吳健富提及，，而金門當地民眾反映後，氣象署地震測報中心同仁也儘速搜集相關資料，並製作地震報告。預估這次地震不會有較大的餘震出現。此外，針對0403花蓮7.2強震，吳健富表示，「0403還是有一些零星的餘震在持續，」，提醒民眾，不能因為餘震有減少趨勢就卸下心防，台灣仍處地震好發帶，還是要時刻做好防災準備。