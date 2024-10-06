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▲尼比相當上相，可愛的照片也為救援中心拉到更多熱心民眾的金援。（圖／翻攝Newhouse Wildlife Rescue臉書）

▲尼比從小就與雙親失散被人類救援，因此不具備在野外生存的技能。（圖／翻攝Newhouse Wildlife Rescue臉書）

究竟是放生還是放死！在美國東北部地區的麻薩諸塞州，有動保團體收容剛出生就失親的河狸尼比（Nibi），並一路照顧牠到現在已經2歲，尼比的可愛模樣也讓牠成為明星，但近期麻州政府單位卻強硬要求動保團體將尼比進行野放，雙方更為此對簿公堂，事件也引發民眾聲援，而目前最新現況也曝光了。麻州動保團體「紐豪斯野生動物救援中心（Newhouse Wildlife Rescue）」，在2年多前於路邊發現了剛出生約1週的小河狸，而附近已經完全看不到牠父母的身影，深怕失親的小河狸會在路邊殞命，因此志工決定將牠帶回中心照顧，並給牠取名為尼比。就這樣，尼比在中心內不斷成長，更因為可愛模樣成為了網路社群寵兒，吸引許多粉絲，中心也因此收穫了不少民眾的愛心贊助，希望中心的志工能提供尼比與其他動物們更好的照顧，而紐豪斯也確實做到了，尼比與其他小動物們都活得十分健康快樂。沒想到等到今年尼比滿2歲時，麻州政府魚類與野生動物管理局（MassWildlife）突然發出聲明，稱尼比已經成年且健康情況良好，要求紐豪斯中心將牠野放回原生地，而且是10月1日立即野放。救援中心創辦人紐豪斯（Jane Newhouse）對此無奈表示，其實過去中心在尼比成長過程中，就一直嘗試進行讓尼比回到野外的訓練，由志工將尼比帶回原棲地與同伴互動，但尼比對於同伴毫無反應，而且也不具備在野外掠食、築巢等技能，若讓尼比獨自在野外過冬，牠將必死無疑。不過麻州野生動物管理局仍堅持要求尼比回到野外，雙方就此在法庭開始展開訴訟，期間在網路上更有人發起請願，要求讓尼比繼續留在救援中心安度餘生，結果短短時間就超過2.5萬人進行連署，甚至還包含當地州議員。眼見輿論持續延燒，麻州州長希利（Maura Healey）也在10月4日宣布，將暫時讓尼比續留救援中心，未來也會替尼比安排最好的生活方式。救援中心的紐豪斯（Jane Newhouse）也表示，等到危險的冬天過去，明年春季到來時，仍會持續試看看讓尼比回到野外生存，避免一條小生命因為人類武斷的決定而逝去，也讓牠有自行決定未來生活方式的機會。