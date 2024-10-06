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▲《我推的孩子》第三季的首張視覺圖就暗藏許多伏筆。（圖／翻攝@anime_oshinoko）

日本超人氣漫畫《我推的孩子》近期動畫第二季還在熱映當中，第23集劇情也進入新高潮，在此同時今（6）日官方無預警宣布，《我推的孩子》動畫第三季製作確定，同時釋出B小町歌曲〈POP IN 2〉短版MV，讓粉絲一次看個過癮！《我推的孩子》漫畫由赤坂明原作、橫槍萌果作畫，自2020年開始連載，劇情描述在偏鄉工作的婦產科醫生雨宮吾郎，意外發現自己的本命偶像「星野愛」出現在自己身邊，而且還帶來爆炸性的消息，之後雨宮吾郎便遭到刺殺，當他再次睜開眼，發現自己成為了愛的孩子，卻仍擁有前世記憶，並由此展開了一系列的演藝圈爭鬥劇，誓言將演藝圈內的謊言以及10多年前被最強偶像「星野愛」死亡的真正原因揭發。就在《我推的孩子》第二季即將步入尾聲，今（6）日晚間集將播出最終話24集，也將迎來劇情高潮之時，動畫官方更提前宣布，《我推的孩子》第三季製作確定的消息，釋出第三季的首張視覺照，新角色聲優由宮野真守擔任、則是木野日菜，同時也公布「新生B小町」的新歌MV，讓粉絲一飽眼福。消息曝光後，立刻引發全球我推粉絲嗨翻，紛紛大喊「還沒看到第二季最後一集，就知道第三季會製作，這種感覺真的太棒了」、「謝謝官方人員的努力，期待看到第三季的那一天快點到來」、「第一張視覺照藏了好多伏筆，好喜歡」。