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▲妮可基嫚受訪時愛聊關於前夫湯姆克魯斯的話題，毫不避諱。（圖／美聯社／達志影像）

▲湯姆克魯斯被傳很不滿前妻老愛講過去的婚姻，覺得自己被消費。（圖／美聯社／達志影像）

曾是好萊塢最著名夫妻的湯姆克魯斯與妮可基嫚，超過10年的婚姻以離異告終，據稱離婚後彼此也幾乎不再聯絡。可是妮可近年來和美國各大影音平台輪流合作，電影的拍攝也沒停下腳步，因此常有很多機會要宣傳，宣傳的時候就老愛提到和湯姆克魯斯的過往，已經讓阿湯非常不開心，覺得自己不斷被消費。當年妮可基嫚和湯姆克魯斯合作了《霹靂男兒》就傳假戲真做，隨後交往、結婚，確實讓原本在澳洲娛樂界發展、國際知名度不高的她，瞬間變得人盡皆知，事業大旺。而她和阿湯在婚後又合演了《遠離家園》與《大開眼戒》，票房固然都談不上出色，卻都話題性十足。妮可這幾年也都又被問到關於《大開眼戒》的話題，戲裡她和湯姆克魯斯扮演的夫妻涉入第3者，她稱導演史丹利庫柏力克也向她打聽了不少她和阿湯之間真正的婚姻細節，做為劇情靈感來源，卻堅持當時兩人仍然婚姻幸福、美滿。不過妮可基嫚對過去的婚姻講個沒完，據八卦刊物In Touch雜誌報導，湯姆克魯斯一肚子火，懷疑自己一天到晚被消費、不明白妮可的動機。就算妮可只是提到他們過去在電影中的合作，而非婚姻內幕大公開，都令阿湯忍無可忍。他認為彼此生命都早就進入不知道多新的章節，妮可還在那邊懷念這些幹嘛？從湯姆克魯斯不開心、妮可基嫚就偏要和他唱反調，不難猜測，他們當初應該真的鬧得很不愉快，才會連共識都無法達成，到現在還在鬥法。