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▲大書是Dcard重要的核心成員，經常擔綱節目單元主持人，如今被爆劈腿醜聞，形象一夕全毀。（圖／大書IG）

▲大書今日深夜發文道歉，並宣布將會離開Dcard Video團隊。（圖／大書IG）

▲Una最新的貼文被網友留言灌爆。（圖／Una IG）

Youtube頻道「Dcard Video」擁有百萬粉絲，成員大書給外界幽默暖男的形象，沒想到人設一夕之間崩塌，遭前妻爆料婚內出軌，他也在昨（5）日深夜承認已經離婚，對前妻造成傷害，網友循著線索對比時間軸，瘋猜小三是團隊的前實習生Una，湧入Una的IG狂刷留言，Una最新的貼文下還有網友問：「書（舒）服嗎？」諷刺意味濃厚。大書先前被前妻爆料出軌，前妻透露儘管一開始兩人試圖修補關係，最後還是無法挽回婚姻，甚至在文中寫下「將新人帶上床」、「親眼看他上摩鐵」等赤裸裸的標記，大書昨晚也在IG限時動態表示，目前他已經有新女友，「因為我個人私事處理不當，對先前的配偶造成難以平復的傷害。」為此道歉之餘，他同時也強調，女友是在今年認識，並不是團隊中的一員。然而網友還是對比時間線，挖出大書過往的貼文以及留言，發現介入大書婚姻的小三疑似是Dcard團隊的前實習生Una，Dcard論壇上有網友接連爆料，「當初在某間火鍋店跟信義新光三越那邊看到他們一對，一直在想那個女生好眼熟！朋友跟我一起目睹，原來是劈腿啊」、「我之前跟我朋友也在中山捷運附近目睹他們一對，但當時他們好像在小吵架，男的在哄女的。」隨著風波越演越烈，儘管Una始終沒有發聲，大書也未證實小三身分，女方的IG還是湧入大量網友開酸，「書在na」、「看到有人來砲轟，那我就放心了」、「忙著介入別人感情嗎」、「看來是根本沒把正宮放在眼裡」、「妳的眼光也拜託一下」、「這是知三當三嗎？然後大書出來了，她還沒出來道歉」、「書服嗎Una姊？我說介入別的人婚姻。」