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▲大書被前妻爆料出軌，PO文道歉。（圖／大書IG）

▲大書因為出軌事件形象大破滅，道歉後宣布退出Dcard Video。（圖／大書IG）

網路平台Dcard的YouTube頻道「Dcard Video」核心成員大書，日前被前妻爆料出軌公司新人導致離婚，引發網友熱議。然而許多人發現，即便消息廣為流傳，在Dcard平台內也得到大量讚數和留言，卻始終沒有登上熱門版面，還必須要經過特別搜尋才能找到內容。於是不少人懷疑，因為涉及到內部員工，Dcard平台可能有刻意限流，減少事件曝光度，避免讓大家討論。大書的劈腿醜聞讓他的形象瞬間崩壞，隨後他發文承認過錯，並宣布退出「Dcard Video」，表示將盡力彌補先前的錯誤。然而，網友發現他僅提到退出「Dcard Video」，卻未表明是否完全離開Dcard公司，認為他只是退居幕後。出軌事件引起廣泛討論，然而在Dcard平台上的熱門版面卻不見相關文章的身影，想要看到文章的話，都要另外以關鍵字去搜尋才能看到，網友指出文章的讚數和留言數明明都很高，質疑Dcard可能因為消息涉及自家員工，故意限流降低討論熱度。大書今年6月在IG上坦承婚姻已於一年多前結束，並表示婚姻失敗是因自身許多不足之處。如今前妻卻突然在Threads發文，暗指大書的離婚原因，是因為發現他出軌公司新人，前妻在台中旅行期間發現了大書劈腿的蛛絲馬跡，還組了抓猴小組，親眼目睹背叛，貼文一出讓網友感到震驚。針對前妻的公開爆料，大書在今（6）日終於出面回應，他承認因私事處理不當，對前妻造成了難以彌補的傷害，同時也對支持他的朋友及工作夥伴表示歉意，不過他澄清目前的新女友是在離婚後認識的，與公司並無關係。他表示會退出「Dcard Video」，但有人指出他應該只是退居幕後，並非離開Dcard公司。