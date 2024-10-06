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味全龍今（6）日在主場迎戰富邦悍將，雙方進行8月17日因雨而延期的比賽，當時比賽進行到4局結束，味全取得3：1領先。不過此時場地開始下雨，且雨勢不見停歇，因此最終宣布延賽。今（6）日重新開戰，比賽5局下，味全劉基鴻在一、二壘有人情況下，拉打出左外野方向的落地安打，進帳1分打點，後續林孝程也敲出中外野的高飛犧牲打，讓味全單局攻進2分。劉俊豪雖然敲出一壘的車布邊安打，但周佳樂在跑壘上出現猶豫，沒能跑回分數。包含保留的前半段比賽，味全開路先鋒李凱威，單場3打數繳出3安猛打賞，蔣少宏以及劉基鴻也都有雙安表現，而勝投則由保留比賽前的先發伍鐸拿下。