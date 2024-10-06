味全龍今（6）日在主場迎戰富邦悍將，雙方進行8月17日因雨而延期的比賽，當時比賽進行到4局結束，味全取得3：1領先。重新開打後，龍隊在5局靠著劉基鴻的安打，以及林孝程的高飛犧牲球，增添2分保險分，雖然富邦一度在9局攻佔滿壘，但最終沒有完成逆轉秀，以3：5不敵味全，收下近期2連敗。
味全率先搶保險分 戴培峰安打立功
8月17日比賽當天，前3局打完雙方戰成1：1平手，味全在4局下靠著陳品捷的二壘安打開啟攻勢，王順和、李凱威連續敲出帶有打點的安打，讓味全搶下3：1領先，不過此時場地開始下雨，且雨勢不見停歇，因此最終宣布延賽。
今（6）日重新開戰，比賽5局下，味全劉基鴻在一、二壘有人情況下，拉打出左外野方向的落地安打，進帳1分打點，後續林孝程也敲出中外野的高飛犧牲打，讓味全單局攻進2分。來到6局上，富邦攻佔得點圈後，靠著戴培峰的反方向平飛安打，追回1分，前6局打完，味全5：2領先富邦。
陳冠偉關門遇危機 鄉長上陣解危
9局下，味全派上終結者陳冠偉登板，被首名打者蔡佳諺敲出三壘安打，陷入失分危機，周佳樂接力敲出中間方向穿越滾地安打，將比分拉近至2分差。劉俊豪雖然敲出一壘的車布邊安打，但周佳樂在跑壘上出現猶豫，沒能跑回分數。
在王念好選到保送後，富邦攻佔滿壘，讓味全不得不換上「鄉長」陳禹勳接替登板，最終成功三振董子恩，幫助味全驚險以5：3收下勝利。包含保留的前半段比賽，味全開路先鋒李凱威，單場3打數繳出3安猛打賞，蔣少宏以及劉基鴻也都有雙安表現，而勝投則由保留比賽前的先發伍鐸拿下。
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8月17日比賽當天，前3局打完雙方戰成1：1平手，味全在4局下靠著陳品捷的二壘安打開啟攻勢，王順和、李凱威連續敲出帶有打點的安打，讓味全搶下3：1領先，不過此時場地開始下雨，且雨勢不見停歇，因此最終宣布延賽。
今（6）日重新開戰，比賽5局下，味全劉基鴻在一、二壘有人情況下，拉打出左外野方向的落地安打，進帳1分打點，後續林孝程也敲出中外野的高飛犧牲打，讓味全單局攻進2分。來到6局上，富邦攻佔得點圈後，靠著戴培峰的反方向平飛安打，追回1分，前6局打完，味全5：2領先富邦。
陳冠偉關門遇危機 鄉長上陣解危
9局下，味全派上終結者陳冠偉登板，被首名打者蔡佳諺敲出三壘安打，陷入失分危機，周佳樂接力敲出中間方向穿越滾地安打，將比分拉近至2分差。劉俊豪雖然敲出一壘的車布邊安打，但周佳樂在跑壘上出現猶豫，沒能跑回分數。
在王念好選到保送後，富邦攻佔滿壘，讓味全不得不換上「鄉長」陳禹勳接替登板，最終成功三振董子恩，幫助味全驚險以5：3收下勝利。包含保留的前半段比賽，味全開路先鋒李凱威，單場3打數繳出3安猛打賞，蔣少宏以及劉基鴻也都有雙安表現，而勝投則由保留比賽前的先發伍鐸拿下。