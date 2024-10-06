我是廣告 請繼續往下閱讀

▲YouTube Shorts 短影音，從10 月 15 日起，最大影片長度將從原本的 60 秒延長至 180 秒。（圖／翻攝官網）

▲Shorts 播放器外觀將進行簡化，更新前（左）內容較多，更新後（右）介面更簡約。（圖／翻攝官網）

短影音世代，不少影音創作者逐漸將重心放到短影片上，YouTube 緊抓這股氣勢陸續進行改版，日前發出公告，將於 10 月 15 日起 Shorts 的秒數從原本的 60 秒延長到 180 秒，讓創作者可以用 3 分鐘的時間更完整地表達，同時還有多項新功能加入。YouTube Shorts 短影音平台根據官方最新公告，從 2024 年 10 月 15 日起，最大影片長度將從原本的 60 秒延長至 180 秒，對於創作者來說，可以更靈活地將故事說清楚。此功能將適用於正方形或長寬比更高的影片，官方提到，將在未來幾個月內改善較長的 Shorts 的推薦機制。除此之外，播放器外觀也會開始簡化，讓創作者的內容成為焦點，觀眾也更能專注於他們所喜愛的內容。從目前釋出的畫面來看，創作者影片的文字內容會顯示得更少，文字的高度至少會往下降 3 行左右，讓畫面更為乾淨，不會被文字遮蓋而受到干擾。在風格的呈現上加入「重混」，然後選擇「使用此範本」，就可以在自己的影片中套用喜歡的風格。還可以在留言區前，直接從 Shorts 動態中預覽其他網友的留言與對話。同時，將推出「顯示較少 Shorts」的選項，使用者可以點選首頁動態中 Shorts 網格右上角的三點選單來選擇該項設定，暫時在首頁動態中顯示較少的 Shorts。