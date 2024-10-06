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▲大書是Dcard重要的核心成員，經常擔綱節目單元主持人，如今被爆劈腿醜聞，形象一夕全毀。（圖／IG shuyi1117）

YouTube知名網路節目「Dcard Video」在平台上擁有百萬訂閱，其中團隊成員之一大書，因為一頭捲毛造型加上溫暖形象，過去曾擁有不少粉絲，不過近日卻慘遭前妻毀滅式爆料婚內出軌，對象甚至是公司新人，引起軒然大波，對此，大書已經發文致歉，並宣布退出團隊。如今醜聞鬧得沸沸揚揚，也讓網友十分好奇，大書是否會間接影響到對Dcard的看法，沒想到掀起兩派論戰，甚至有粉絲怒喊要老闆出來面對。網友在Dcard發文，詢問粉絲：「大書事件，會影響各位對Dcard影音團隊的看法嗎？」並表示自己未卜先知，在得知大書離婚的消息後，就發現大書和許多跟妹子合作拍片，當時就已發現不對勁：「但沒想到是這麼狗血的劇情，婚內外遇自家公司的女同事。」不只如此，該名網友更指出：「Dcard團隊應該是知情的，並且選擇包庇男方、辭退女方，而男方還是目前主持人之一，大家往後還會繼續看Dcard的影片嗎？」更貼出4種選項讓其他網友們點評，分別是：「還好，私生活與我無關」、「等dcard處理，暫時無法接受」、「粉轉黑，有大書就拒看」、「早就沒在看」。其中「還好，私生活與我無關」、「等dcard處理，暫時無法接受」這兩個選項人氣最高，網友也紛紛留言自己的看法：「感覺很多人都知情，一起在包庇」、「老闆不出面說一下嗎？男女主角都是員工」、「拜託他自請離職好嗎，劈腿男看了就想吐」、「退訂，不可能沒人不知道」、「好懷念Dcard前期組合，懷念丹牛還在、Akimo還會出鏡的那段時光」、「希望Dcard可以出來做一下回應！如果只是內部員工的私事就算了，今天是經常曝光的主持群，也算半個公眾人物，要負擔起應該負擔的社會責任！」