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我國總統賴清德昨（5）出席雙十國慶晚會，致詞期間提到中華民國已113歲，而中華人民共和國才75歲，年紀上來說「絕對不是中華民國人民的祖國」，掀起各界熱議，日本政治學家小笠原欣幸對此就解析認為，賴清德這番「祖國論」論述否定並超越了「老台獨派」的建國論，同時還能消除質疑賴清德意圖的反對派論述。總統賴清德昨日於國慶晚會致詞時提及，中華人民共和國10月1號剛過完75歲生日，再過幾天，中華民國就要過113歲生日。「因此，就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國，大家說對不對？」此外，賴清德也說，中華民國在台澎金馬落地生根，已經75年，是不必再去談論這一層關係，「但是如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，特別祝賀詞要精準，切勿用祖國兩字，大家說對不對。」對此，研究台灣政治逾30年、多次神準預測台灣大選結果，現為清華大學榮譽講座教授的日籍學者小笠原欣幸對此就稱賴清德這番言論傳達了一個相當耐人尋味的訊息，他先是解釋此番談話的背景是「最近在中國發展的台灣藝人紛紛在中國國慶時發布祝賀『祖國』的訊息，引發台灣社會的討論。民進黨政治人物及支持者內心深處對中華民國與台灣的定位存在矛盾，蔡英文前總統試圖以『中華民國台灣』來整合此一概念，賴總統延續這個思路，但許多人原本以為他會更偏向台灣的立場。」小笠原欣幸分析指出，「如果要更貼近台灣立場，很自然地會想說『中華人民共和國絕不可能成為台灣人的祖國』。然而，賴總統卻使用了『中華民國人民』這個詞，他更進一步表示『中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國』，雖然是在歷史脈絡下，但確實採用了『中華民國是祖國』這樣的說法。這是蔡總統過去演說中從未出現過的表述，明顯偏向中華民國的立場。將中華人民共和國和中華民國並列，稱後者為祖國，在歷任總統的發言中都未曾出現，賴總統是首位這麼做的總統。」對此，他認為賴清德是在繼承蔡英文「中華民國台灣」理念的基礎上，加入了自己的詮釋，試圖化解中華民國與台灣之間的矛盾，這是非常有趣且新穎的觀點，他讚賞到「這種說法否定並超越了『老台獨派』的建國論，同時也有消除賴清德意圖台獨這種『疑賴論』的效果。運用『中華民國』的邏輯來回應近期部分台灣藝人『中國（中華人民共和國）=祖國』的言論，這個做法相當巧妙。在談及『祖國』的部分，還能感受到些許幽默。最後，他以『中華民國在台澎金馬落地生根已經75年』來為這個祖國議題做總結，這個安排也相當高明。」最後小笠原也表示，「中國一直將賴清德定位為獨派並加以批評，對於這次的發言他們將如何批評，令人十分好奇。理論上他們只能批評這是『兩國論/兩個中國論』，但他們會否繼續批評『無論是何者都算獨派』呢？這次的發言雖然仍在5月就職演說『中華民國與中華人民共和國互不隸屬』的框架之內，但確實展現了新意。雖然是簡短的演說，但能令人感受到是經過深思熟慮的發言。」