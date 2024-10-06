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▲▼蔡淑臻露出修長美腿，身材保養得非常好。（圖／記者李政龍攝）

蔡淑臻去年以《村裡來了個暴走女外科》拿到金鐘視后，今（6）日她出席醫美活動，問及今年的金鐘盛事，由於她也有參演《不夠善良的我們》，私心希望劇組滿載而歸，不過今年她是以頒獎人身分出席，低調說不會走紅毯，沒有想爭紅毯前幾美的想法。蔡淑臻去年一舉奪后，《村裡來了個暴走女外科》第二季也在籌備中，從年初問到年中，現在眼看就要年尾，劇本依舊還在修改階段，前幾日遇上颱風山陀兒，只好改成線上修改，也找了幾個適合的演員，一切都還在洽談中。蔡淑臻保養得宜，修長美腿和小V臉，身上幾乎看不見贅肉，任何禮服穿在她身上都相當合理，不過她低調表示，金鐘的戰袍還沒準備好，還對著鏡頭喊：「拜託廠商來找我！」而她在《不夠善良的我們》中飾演林依晨的大嫂，雖然講話機車，但至少願意跟婆婆同住，蔡淑臻很看好該劇會拿下大獎，不只是林依晨、許瑋甯，她更希望劇組滿載而歸。