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▲總統賴清德。（圖／記者陳明安攝）

我國總統賴清德昨（5）日出席雙十國慶晚會，致詞時提到中華人民共和國過75歲生日，「反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，引起各界熱烈討論，更受到國際社會關注，但中國國台辦至今卻未見回應表態，這在中國社交媒體如微博等掀起大票「小粉紅」激辯，最終導致相關言論的發文全遭官方刪除。​​中國對於「打擊台獨」的動作頻頻，北京當局近來接連發布懲治台獨新規、新設「懲獨」專題欄目，還多次點名數個「台獨頑固份子」，尤其我國總統賴清德更被國台辦視為「眼中釘」。日前，賴清德再度提及觸碰中國「敏感神經」的言論，在國慶晚會致詞上指出台灣的「鄰居」中華人民共和國於在10月1日剛過完75歲生日，再過幾天則是輪到中華民國迎接113歲生日，賴清德特別強調這個年齡差異使「中華人民共和國不可能是中華民國人民的祖國」，還提醒民眾在向中華人民共和國祝賀時，應避免使用「祖國」這個詞，以免誤導。此前，賴清德9月份也在一次公開發言批評中國對台灣的領土主張，稱如果中國真正關心領土完整，就應該討回被俄羅斯割讓的土地，而非專注於侵略台灣，這些言論不僅引起台灣本土的廣泛討論，也受到了國際媒體的關注，《路透社》於昨日首先刊登這番言論，英媒《衛報》則將相關報導置於首頁，並詳細解釋了台海關係歷史背景與政治爭端等。而在中國內部，微博當天有不少帳號搬運賴清德致詞言論到平台上，其中擁有超過115萬粉絲追蹤的帳號「武力統一」就發文反駁「只是待在『中國台灣』苟延殘喘」，貼文底下更湧入大批小粉紅留言痛罵「台毒份子」、「留島不留人，等著看吧」、「飛彈幾枚過去看看你還怎麼說」等。然而，這類討論卻疑似踩到當局敏感紅線，目前微博官方幾乎全面封殺與賴清德「祖國論」相關發言和貼文，只剩先前與美國對台軍售案、颱風期間賴清德視察等有關的評論，就連國台辦、外交部等官方機構或央視、新華社等官媒，至截稿前都未曾對此公開發表回應。