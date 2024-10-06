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▲大書（右）在影片中抨擊綠茶，指出她明知道男方有女友還明知故犯。（圖／Dcard Video YouTube）

▲大書（右）在片中的言論慘遭網友撻伐，紛紛在底下留言痛罵。（圖／Dcard Video YouTube）

▲大書曾與女方在社群平台上公開調情，令粉絲直呼：「好噁心！」（圖／IG shuyi1117）

YouTube知名網路節目「Dcard Video」，過去因為拍攝不少校園街訪、年輕人時事話題討論而爆紅，在平台更累積了129萬訂閱，不過近日團隊的核心成員大書卻人設翻車，慘遭前妻毀滅式爆料婚內出軌，對象甚至被網友起底疑似是公司的前實習生Una，引起軒然大波，儘管大書已經對外公開致歉並表示會退出團隊，但事件持續延燒，網友找出了頻道過往的影片，發現大書曾對「綠茶」（歧視語，意指外表清純，卻喜歡引誘異性的女性）大力抨擊，讓人不忍開酸：「真諷刺。」Dcard Video於今年9月20日曾發布一支主題為「綠茶行為大調查」的影片，片中不僅訪問了民眾對於「綠茶」的看法，後續則由大書、戶米兩人進行「社內匿名徵稿」的環節，其中大書高談闊論對於綠茶的看法，表示：「有一點明知故犯嗎？就是她（綠茶）明明就知道他有女友，然後她也知道她這個舉動（不妥當）」、「她明明知道這件事情，會讓對方生氣，但她還是要這麼做。」而該影片在大書的醜聞被前妻「毀滅式爆料」後，也被網友起底，紛紛在該影片下方留言，痛批大書的說法極其諷刺：「來朝聖劈腿爛人高談闊論綠茶的主題」、「好諷刺哦，結果大書自己就是」、「片尾聊綠茶，居然有大書，真合時事」、「這集採訪大書家裡那隻就好啦！史上最大杯的綠茶」、「為什麼大書敢採訪這集」、「大書訪問出軌女是不是惺惺相惜啊？」事實上，大書慘被網友炎上的除了頻道上的影片以外，還有個人的社群帳號，粉絲發現大書曾在2022年9月16日發布過一篇貼文，表示：「最討厭蚊子吸我，但妳不一樣。」下方還有Una的回應，稱讚大書：「最後一張拍得真好。」疑似就是女方協助拍攝該照片，對此大書則曖昧回覆：「蚊子是妳。」讓大批粉絲直接轉黑，在留言區砲轟：「能被口及我還是羨慕了」、「來找蚊子了」、「來看熱鬧的」、「超級噁心」、「前妻該有多崩潰」、「好扯！」不過後續大書疑似刪除了留言，現階段已經不見較為人身攻擊的言論。