台中市文化局主辦的「福爾摩沙的容顏～台灣經典百色大展」，今(6)日在纖維工藝博物館登場，由專擅天然染技的陳景林，首度以科學分析精選100種台灣日常色彩，展出以24節氣發想的配色組合，呼應台灣自然意象，讓天然染色技法再現生活色彩，歡迎民眾前往觀賞，找尋屬於自己的「經典色」！
「大自然的色彩藴藏在泥土、礦物、植物與動物中，是天然的染色材料！」文化局長陳佳君表示，台中市纖維工藝博物館長期致力於台灣天然染色資源的研究發展，繼111年出版《大地之華~台灣天然染色事典》專書，兩年來在文化部補助下，持續委託染織專家陳景林和馬毓秀老師進行「天然經典百色研究計畫」，由天然染材中找出文化脈絡裡的共識色彩，從64色累積擴展到100種顏色。
陳局長指出，除了建立台灣天然染色工藝的資料庫和色彩系統文化意象，在展覽中也加入立春、驚蟄、清明、穀雨等24節氣的色彩關聯及組合配色，探討台灣在獨特生活環境下產生的色彩文化，呼應聯合國SDGs永續發展的願景，希望未來進一步結合時尚產業，讓更多民眾感受到台灣色彩的魅力。
「自然的色彩最美，因為色彩自然！」策展人陳景林表示，大自然有取之不盡、用之不竭的資源，在台灣擁有8000種高等植物，其中可萃取色彩的就有數千種，經過無數次天然染色技法的嘗試，終於找到打開知識系統的「鑰匙」，整合實驗出100種大家熟悉的自然色彩，並建立色系、色名、染色配方、色彩組合應用。
例如西瓜紅、南瓜橙、香蕉黃、稻綠、靛青、茄紫、海帶褐、奶茶色、水泥灰、炭黑等，讓觀眾透過生活常見的實物聯想色彩的種類與差異，建構台灣天然染色的美學意象。
纖博館指出，這次展覽由全國工藝師與設計師聯手呈現，包括陳如萍、林潔怡、劉俊卿、謝國鵬、李吾胡、孫翠蘭、陳渼茵、陳麗芬、宜蘭染工坊協會等染色工藝師，以及許艷玲、徐秋宜、陳翊羽、盧縉梅、曾啟庭、孫佳暄等時尚設計師，以兼具台灣文化意象及時尚潮流的作品，展出天然染色工藝轉化應用於生活設計的精采作品。
｢福爾摩沙的容顏～台灣經典百色大展｣即日起至11月17日在台中市纖維工藝博物館展出，展覽期間將舉辦系列專題導覽，11月2、3日還有台日韓國際天然染色交流示範及台灣天然染快閃展等系列活動，相關活動訊息可至纖博館官網(https://mofia.taichung.gov.tw/)或臉書粉絲專頁查詢。
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陳局長指出，除了建立台灣天然染色工藝的資料庫和色彩系統文化意象，在展覽中也加入立春、驚蟄、清明、穀雨等24節氣的色彩關聯及組合配色，探討台灣在獨特生活環境下產生的色彩文化，呼應聯合國SDGs永續發展的願景，希望未來進一步結合時尚產業，讓更多民眾感受到台灣色彩的魅力。
「自然的色彩最美，因為色彩自然！」策展人陳景林表示，大自然有取之不盡、用之不竭的資源，在台灣擁有8000種高等植物，其中可萃取色彩的就有數千種，經過無數次天然染色技法的嘗試，終於找到打開知識系統的「鑰匙」，整合實驗出100種大家熟悉的自然色彩，並建立色系、色名、染色配方、色彩組合應用。
例如西瓜紅、南瓜橙、香蕉黃、稻綠、靛青、茄紫、海帶褐、奶茶色、水泥灰、炭黑等，讓觀眾透過生活常見的實物聯想色彩的種類與差異，建構台灣天然染色的美學意象。
纖博館指出，這次展覽由全國工藝師與設計師聯手呈現，包括陳如萍、林潔怡、劉俊卿、謝國鵬、李吾胡、孫翠蘭、陳渼茵、陳麗芬、宜蘭染工坊協會等染色工藝師，以及許艷玲、徐秋宜、陳翊羽、盧縉梅、曾啟庭、孫佳暄等時尚設計師，以兼具台灣文化意象及時尚潮流的作品，展出天然染色工藝轉化應用於生活設計的精采作品。
｢福爾摩沙的容顏～台灣經典百色大展｣即日起至11月17日在台中市纖維工藝博物館展出，展覽期間將舉辦系列專題導覽，11月2、3日還有台日韓國際天然染色交流示範及台灣天然染快閃展等系列活動，相關活動訊息可至纖博館官網(https://mofia.taichung.gov.tw/)或臉書粉絲專頁查詢。