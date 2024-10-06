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第15屆亞太業餘錦標賽(Asia-Pacific Amateur Championship)在日本太平洋俱樂部御殿場球場結束全部比賽。中國選手台灣本土選手裡，以同樣在美國求學、陳季群在休士頓大學的師弟陳宣佾，四輪71-75-74-74桿，最終並列第53位。17歲的小將謝睿哲四輪74-73-75-74桿，排在第55，為首戰亞太業餘錦標賽畫上句點。今(6)日一早6點半，選手先進行第三輪補賽，隨後保持原分組進行決賽輪徵戰。在最終的決賽輪裡，周子勤交出68桿，總成績269桿，低於標准桿11桿，而丁文一憑藉17號洞的小鳥將成績提升到-12桿，最終一桿優勢奪冠。這是中國選手在亞太業餘錦標賽贏得的第五個冠軍，此前關天朗在2012年，金誠在2015年，林鈺鑫在2017年和2019年共贏得了四個冠軍。丁文一表示，「非常高興贏得亞太業餘錦標賽，這是我第四次參加這場亞洲大賽。很高興我在進步，這次能夠贏得冠軍。世界業餘排名第四的他是本週賽事陣容裡世界業餘排名最高的一位選手。」亞太業餘錦標賽由亞太高爾夫聯合會(APGC)、R&A和美國名人賽共同創立於2009年，旨在進一步推動亞太地區業餘高爾夫球運動發展。第16屆亞太業餘錦標賽將於2025年10月23日至26日在迪拜阿聯酋高爾夫俱樂部議會球場(Emirates Golf Club - Majlis Course)舉行。