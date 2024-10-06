我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟後援投手吳俊偉，本季累積29次救援成功，目前和樂天桃猿的陳柏豪並列救援王。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2024.05.12）

由於陀兒颱風重創，樂天桃猿今（7）日作客台鋼雄鷹，比賽在嘉義棒球場舉行。樂天在前6局打完，就取得6：0的大幅度領先，並在7局換上結者陳柏豪，，而接替登板的陳冠宇，則被王博玄敲出再見安打，台鋼以7：6完成逆轉勝，陳柏豪吞下本季第4場敗投。比賽開局，暴力猿打線猛攻台鋼先發洋投鳥松，前2局就敲出6支安打，攻下3：0領先。3局上，朱育賢敲安上壘後，林智平打出左外野的深遠飛球，讓朱育賢得以直接回到本壘得分，但林智平則是在三壘前遭到觸殺。來到5局下，樂天再度攻上得點圈，樂天在7局下換上陳柏豪登板，陳飛霖、紀慶然接連從他手中敲安，攻佔上一、三壘，輪到林家鋐打擊，敲出中間方向穿越安打，二壘手馮健庭傳向一壘時發生失誤，讓台鋼一舉跑回2分。雖然樂天換上陳冠宇救火，但被王博玄敲出再見安打，最終以7：6遭到逆轉。不僅魔神樂無緣拿下到手的第14勝，陳柏豪的救援成功數也維持在29次，和中信兄弟的「小黑」吳俊偉並列，獎落誰家仍是未知。