由於陀兒颱風重創，樂天桃猿今（7）日作客台鋼雄鷹，比賽在嘉義棒球場舉行。樂天在前6局打完，就取得6：0的大幅度領先，並在7局換上結者陳柏豪，為了爭奪年度獎項「救援王」寶座，使用本季新高的79球，投了2.2局，但最終在9局遭遇亂流，連投4個四壞球保送後，讓台鋼將比分追平，而接替登板的陳冠宇，則被王博玄敲出再見安打，台鋼以7：6完成逆轉勝，陳柏豪吞下本季第4場敗投。
樂天核心打線發威 陳柏豪7局登板
比賽開局，暴力猿打線猛攻台鋼先發洋投鳥松，前2局就敲出6支安打，攻下3：0領先。3局上，朱育賢敲安上壘後，林智平打出左外野的深遠飛球，讓朱育賢得以直接回到本壘得分，但林智平則是在三壘前遭到觸殺。
來到5局下，樂天再度攻上得點圈，林承飛率先敲出帶有打點的右外野安打，林智平隨後靠著馬傑森擊出的內野滾地球，順勢跑回單局第2分，樂天取得6：0的大幅度領先。
樂天在7局下換上陳柏豪登板，陳飛霖、紀慶然接連從他手中敲安，攻佔上一、三壘，輪到林家鋐打擊，敲出中間方向穿越安打，二壘手馮健庭傳向一壘時發生失誤，讓台鋼一舉跑回2分。
熱力狂投79球 控球大失準
陳柏豪為了爭取救援點，續投8、9局，但在9局下失掉1分後，連續投出4次四壞球保送，免費奉送2分給台鋼，追成6：6平手。雖然樂天換上陳冠宇救火，但被王博玄敲出再見安打，最終以7：6遭到逆轉。
不僅魔神樂無緣拿下到手的第14勝，陳柏豪的救援成功數也維持在29次，和中信兄弟的「小黑」吳俊偉並列，獎落誰家仍是未知。
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比賽開局，暴力猿打線猛攻台鋼先發洋投鳥松，前2局就敲出6支安打，攻下3：0領先。3局上，朱育賢敲安上壘後，林智平打出左外野的深遠飛球，讓朱育賢得以直接回到本壘得分，但林智平則是在三壘前遭到觸殺。
來到5局下，樂天再度攻上得點圈，林承飛率先敲出帶有打點的右外野安打，林智平隨後靠著馬傑森擊出的內野滾地球，順勢跑回單局第2分，樂天取得6：0的大幅度領先。
樂天在7局下換上陳柏豪登板，陳飛霖、紀慶然接連從他手中敲安，攻佔上一、三壘，輪到林家鋐打擊，敲出中間方向穿越安打，二壘手馮健庭傳向一壘時發生失誤，讓台鋼一舉跑回2分。
熱力狂投79球 控球大失準
陳柏豪為了爭取救援點，續投8、9局，但在9局下失掉1分後，連續投出4次四壞球保送，免費奉送2分給台鋼，追成6：6平手。雖然樂天換上陳冠宇救火，但被王博玄敲出再見安打，最終以7：6遭到逆轉。
不僅魔神樂無緣拿下到手的第14勝，陳柏豪的救援成功數也維持在29次，和中信兄弟的「小黑」吳俊偉並列，獎落誰家仍是未知。