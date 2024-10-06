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又有科技廠官網遭駭客攻擊！晶圓代工大廠聯電今（6）日公告，針對官網遭受網路DDoS攻擊事件進行說明，指出網站已恢復運作，目前評估沒有個資或內部文件資料外洩之虞等情事，對營運也無重大影響。外界傳言指出，聯電的官網在10月4日遇駭，修復後頁面仍時好時壞。對此聯電今日發聲明表示，公司於遭受網路攻擊時，立即啟動相關防禦機制，當日網站已恢復運作，目前評估沒有個資或內部文件資料外洩之虞等情事，對營運無重大影響。對於改善情形及未來因應措施，聯電強調，公司會持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控，增設資安防護機制並持續密切監控，以確保資訊安全。近幾天不少公司官網遭駭，緯創資通昨（5）日晚間重訊證實，其官網在4日遭遇駭客DDoS（分散式阻斷服務）攻擊，已於當下立即啟動相關防禦機制，目前網站皆已恢復正常運作，目前評估沒有個資或內部文件資料外洩之虞等情事， 對營運尚無重大影響，相關資安防護機制，目前已足以因應此事件，後續將持續密切監控。除緯創外，台塑化也在昨日下午發出重大訊息，證實4日官網遭受網路 DDoS 攻擊，不過立即啟動相關防禦機制與復原作業，目前所有網頁皆恢復正常運作，評估對公司營運無影響，後續將持續密集監控， 並提升網路與資訊基礎架構之安全管控，以確保資訊安全。