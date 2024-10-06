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▲北美王者FLY陣中有上路明星老將Bwipo（右二）。（圖／LOL Esports Flickr）

2024《英雄聯盟》LOL世界大賽正賽瑞士輪進入白熱化階段，今（6）日晚間10點代表PCS賽區的王者PSG將對上北美第一種子FLY戰隊，今晚勝者則將會成為瑞士輪2-1組別，距離晉級8強更進一步，《NOWnews今日新聞》也將持續更新本場精彩戰況。PSG與FLY於今年5月的英雄聯盟MSI季中邀請賽中，就曾2度交手過，先是在入圍賽A組第一場開幕賽，FLY以2:1險勝PSG，不過隨後PSG在敗部贏下EST，FLY又被T1打下敗部，雙方再度於敗部晉級賽交鋒，最終換PSG以2:0強勢擊敗FLY甜蜜復仇，晉級MSI 8強。今（6）日晚間PSG與FLY這對MSI宿敵組合再度於瑞士輪1-1組別強碰，外界認為兩隊實力相當。⚔️FLY與 PSG 賽事BP階段， FLY 3 Ban上路角色，並首搶上路鱷魚，PSG則拿到阿璃、菲艾經典中野組合。FLY隨後鎖定功能打野埃爾文，還對抗阿璃，後續PSG再選上路吶兒。第二階段BP，PSG先Ban了功能AD艾希，FLY跟進禁用希格斯，PSG又Ban了AD剎雅，而FLY則Ban下用意不明的銳空。隨後PSG鎖下剩下的AD之中最好的燼，FLY則拿下凱莎搭配雷歐娜，PSG尾選銳兒，對局正式確定。FLY開局主動換線，PSG則正常開局，沒有事先猜到對手動向，讓上路Azhi虧了兩波兵。在4分鐘下路的鱷魚Bwipo突然往外衝，直接送出首殺，直接將前期換線拿到的優勢通通送回psg手上。6分鐘第一波虛空幼蟲，FLY直接開吃拿到3蟲Buff，但由於中路蛇女擁有推線主動權，因此PSG打野Junjia無法拿到第一條龍。7分後段，中路展開一波3v3團戰，PSG主動開戰，最終打成2換2，但PSG的經濟都落在Maple身上。10分30秒，PSG的老閃電狼雙C Maple與Betty抓到對手蛇女，合作擊殺對手，但由於交出兩個大招，FLY果斷開吃第二波虛空幼蟲，拿到5蟲Buff。12分50秒，抓到對手AD凱莎回家空檔，PSG拿下本場第一隻小龍。14分鐘56秒，FLY上路Bwipo因為擁有5蟲Buff以及天賦爆破，比PSG推塔速度還要快，成功推掉PSG上路外塔，拿下本場首塔、FLY順手帶走預示者。17分50秒，PSG集結抓到FLY上路Bwipo，但遭鱷魚成功絲血脫逃，交出太多招式，也讓PSG被迫在18分鐘放掉第二條小龍給FLY。19分40秒PSG再次4抓1鱷魚，這次終於成功，隨後戰場轉到中路，PSG的中路Maple直接傳送抓到對手破綻，打出一波大團戰，將人頭比擴大至8:2，將經濟優勢擴大至2千。