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▲ 柯震東、魏如昀和老公都被粉絲直擊現身(G)I-DLE演唱會的觀眾席。（圖／IG kaikaiko、qqqqqueen）

▲(G)I-DLE最後各自用中文跟歌迷道別。（圖／KKLIVE 提供）

超人氣女團(G)I-DLE近期來台進攻小巨蛋，10月4日至10月6日一連開唱3天，吸引三萬名爆滿歌迷朝聖座無虛席，這次(G)I-DLE相隔一年再度重返台北舉辦大型演唱會，除了準備了超重量級的破億神曲〈Super Lady〉、〈Allergy〉、〈Oh my god〉、〈Queencard〉、〈TOMBOY〉外，甚至還有不少明星、藝人輪流現身觀眾席朝聖，子瑜媽媽、鍾明軒、柯震東、魏如昀都被粉絲直擊親臨現場。這次(G)I-DLE在小巨蛋開唱，吸引到的除了粉絲以外，還有不少藝人大咖，像是鍾明軒、Dora、子瑜媽媽都被直擊出現在現場，柯震東則是在昨（5）日到場應援，今（6）日更出現魏如昀與老公，讓粉絲紛紛驚呼：「好意外！」不只台上演出精彩絕倫，台下的藝人也很大咖。(G)I-DLE相隔一年再度重返台北，舉辦大型演唱會，除了準備了超重量級的破億神曲〈Super Lady〉、〈Allergy〉、〈Oh my god〉、〈Queencard〉、〈TOMBOY〉，其中SOLO橋段五位團員們連番上陣驚喜連連，其中MINNIE特別帶來夯劇《背著善宰跑》的插曲〈Like a dream〉，換上校服的她更應景化身劇中女主角「任率」，還拿著象徵性的黃傘現身，讓粉絲尖叫連連。後續5人也各自用中文跟歌迷道別，除了舒華跟雨琦外，包括小娟、薇娟、MINNIE都全程用中文對歌迷示愛，其中MINNIE用著標準中文發音表示：「今天的表演多虧了NEVERLAND，我覺得非常有趣，今天也來了很多人，真的非常感謝你們！」而薇娟則說：「親愛的台北NEVERLAND，我真的很想你們，能見到你們，真的很開心和幸福，我們多了一份珍貴的回憶，我愛你們。」小娟更用中文許願明年還要再來見台北粉絲。雨琦則許下希望歌迷健康、平安外，也為歌迷打氣：「不論你是要工作還是學生，都要記得(G)I-DLE一定會陪在你們身邊，遇到困難都要勇敢面對，要先好好愛自己再愛別人，要為自己驕傲喔！」壓軸發言的舒華則表示：「謝謝你們一直支持我們，讓我們有更大的舞台發展自己的夢想，成員也在自己的領域做自己想做的事，好開心，像雨琦說的，要愛自己再愛別人，謝謝你們。」