我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天後援投手陳柏豪不僅沒拿到勝投，還冒著受傷風險。（圖／記者葉政勳攝 ）

樂天桃猿賽前陳柏豪與兄弟吳俊偉以29次後援成功，並列聯盟最多，可以理解在例行賽尾聲，戰績以不會變動的「消化試合」中，確實有讓選手拚紀錄的空間。只根據聯盟救援成功資格認定，最後一任投手登板若投滿3局，仍維持球隊領先就能拿下救援成功，因此，陳柏豪本場比賽從7局登板，應該早就打定主意要直接投到比賽結束。但陳柏豪畢竟本季都是後援出賽，基本上就是1局限定，單場用球數也很少超過30，本場到9局下半已經超過50球，明顯沒疲勞、無力，也影響控球。陳柏豪9局上總共投出5個四壞球保送，被敲出1支安打，加上暴投，一口氣狂丟5分，不僅沒搶到救援成功，還吞下敗投，單場狂丟7分，防禦率暴增。雖然本場勝負並不那麼重要，