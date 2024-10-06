樂天桃猿「終結者」投手陳柏豪今(6)日罕見從7局就登板，且燃燒79球，最後狂失7分，導致球隊遭到逆轉，不僅沒有搶下救援成功，還把魔神樂的勝投搞砸，又要冒著極高的受傷風險，為了個人獎項，真的有必要如此嗎？
賽前陳柏豪與兄弟吳俊偉以29次後援成功，並列聯盟最多，可以理解在例行賽尾聲，戰績以不會變動的「消化試合」中，確實有讓選手拚紀錄的空間。只是30次救援成功並非什麼曠世紀錄，且樂天還有3場比賽，中信兄弟則只有2場，陳柏豪還是有較大的勝算搶下救援王。
根據聯盟救援成功資格認定，最後一任投手登板若投滿3局，仍維持球隊領先就能拿下救援成功，因此，陳柏豪本場比賽從7局登板，應該早就打定主意要直接投到比賽結束。
陳柏豪硬撐 賠了夫人又折兵
但陳柏豪畢竟本季都是後援出賽，基本上就是1局限定，單場用球數也很少超過30，本場到9局下半已經超過50球，明顯沒疲勞、無力，也影響控球。
陳柏豪9局上總共投出5個四壞球保送，被敲出1支安打，加上暴投，一口氣狂丟5分，不僅沒搶到救援成功，還吞下敗投，單場狂丟7分，防禦率暴增。
雖然本場勝負並不那麼重要，球員新拚紀錄的心情也可以理解，但樂天是要打季後挑戰賽的球隊，讓王牌終結者一場比賽投了近80球，絕非好事，若因此增加疲勞，甚至是受傷，那更是得不償失。
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根據聯盟救援成功資格認定，最後一任投手登板若投滿3局，仍維持球隊領先就能拿下救援成功，因此，陳柏豪本場比賽從7局登板，應該早就打定主意要直接投到比賽結束。
陳柏豪硬撐 賠了夫人又折兵
但陳柏豪畢竟本季都是後援出賽，基本上就是1局限定，單場用球數也很少超過30，本場到9局下半已經超過50球，明顯沒疲勞、無力，也影響控球。
陳柏豪9局上總共投出5個四壞球保送，被敲出1支安打，加上暴投，一口氣狂丟5分，不僅沒搶到救援成功，還吞下敗投，單場狂丟7分，防禦率暴增。
雖然本場勝負並不那麼重要，球員新拚紀錄的心情也可以理解，但樂天是要打季後挑戰賽的球隊，讓王牌終結者一場比賽投了近80球，絕非好事，若因此增加疲勞，甚至是受傷，那更是得不償失。