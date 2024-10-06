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男子桌壇新王出現？2024年WTT中國大滿貫賽男單決賽冠軍出爐，19歲的中國好手林詩棟，在決勝局一度以4：8落後的情況下，逆轉兩屆奧運男單金牌得主馬龍，生涯首度奪WTT大滿貫賽冠軍。林詩棟近況絕佳，已連續拿下WTT阿拉木圖挑戰賽和澳門冠軍賽後，目前處於15連勝當中，加上王楚欽近況很糟糕，他開始被視為中國大陸桌壇新王。今天對上老將馬龍，林詩棟經驗不如對手，一度局數以1：3落後，在決勝局也曾以4：8落後，但他展現年輕球員的衝勁，連拿7分逆轉，最終以11:4、7：11、5：11、13：15、11:4、11:5和11：8拿下勝利。賽後馬龍展現GOAT的風度，稱讚同胞小將林詩棟打出一場精彩的逆轉勝，但也認為自己並沒有失敗，「20歲的我可能夢想每一場比賽都是勝利者，但現在我覺得能站在這裡就是成功。這是一場非常奇妙的旅程，這次我可以帶著微笑離開這個場地。」而林詩棟則表示自己馬龍奉獻给大家一場好比賽，想把掌聲送給他。至於自己如何去完成難度很高的大逆轉，他則謙遜表示：「可能當時自己還是想著一分一分去追吧，最後已經沒什麼壓力了，然後還是去一分一分去追，沒有放棄。」