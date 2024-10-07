我是廣告 請繼續往下閱讀

▲13歲的至琦是年齡最小的選手，卻擁有強大舞台魅力。（圖／記者李政龍攝）

▲粉絲在見面會上的小用心讓詹皓然又驚又喜，至今仍牢記在心。（圖／記者李政龍攝）

▲+how在比賽剛開始時，曾一度壓力大到陷入自我懷疑，但如今已經釋懷。（圖／記者李政龍攝）

台灣男團選秀節目《原子少年2》開播以來話題不斷，9月28日舉行首唱迷你演唱會，大批粉絲擠爆現場，足見少年們的超高人氣。《NOWnews今日新聞》演唱會當天專訪HAKU、至琦、詹皓然、+how李家皓、Alex、小新，其中13歲的至琦是年齡最小的選手，他透露自己曾遇過粉絲要他猜自己幾歲，當下他秒答「18歲」，沒想到答案卻讓他嚇傻，其他少年也忍不住驚呼。少年們當天演唱會高水準的完美表演讓粉絲意猶未盡，在演唱會開始前，記者詢問少年們是否會緊張，小新表示：「一定會啊！因為這是我人生第一次演唱會，沒有看過那麼多的粉絲。」然而Alex卻有不一樣的答案，「表演給粉絲看是一件非常放鬆的事情，比起在比賽錄影的時候，現在的氣氛是完全不一樣的，今天大家算比較享受舞台的感覺。」+how也有相同的心情，「我滿喜歡表演的這種場合，反而跟在節目裡比賽的反應會差很大，會覺得很興奮。」HAKU不只一次公開透露喜歡吉伊卡哇，貼心的粉絲們都會特別帶吉伊卡哇玩偶去和他拍照，讓他每次都心花怒放，被問到最喜歡哪個角色，HAKU立刻在頭頂比出貓耳，激動直呼：「小八！」模樣十分可愛；詹皓然也分享，之前見面會有粉絲帶應援板，在拍照環節特別站在他前面，當對方把牌子舉起來時，他看到板子後寫了一段對他說的話，小小的用心讓他牢記至今，「當下滿感動也滿開心的，很用心。」才13歲的至琦是這次比賽中年齡最小的選手，卻有著強大魅力，他透露，有次粉絲突然要他猜自己幾歲，當時至琦秒答：「18歲！」沒想到對方才12歲，話剛說完，少年們全都驚呼，一旁的小新更是忍不住問：「比你還小？」至琦尷尬笑說，當下他只能馬上和粉絲道歉，沒想到HAKU丟出陷阱題問道：「她看起來真的像18嗎？」至琦的表情瞬間凝結，下秒崩潰直呼：「欸這個問題！有點危險！」+how回憶比賽時遇到最大的困難，反而是第一次的王牌賽，當時他和至琦、Alex要準備兩首歌，但他跳舞相對比較弱，所以必須得花更多時間去練習，當下覺得非常痛苦，壓力也很大，甚至開始自我懷疑，「很謝謝我的隊友相信我。」除了隊友Simon教他跳舞，他也在某天夜晚茅塞頓開，「就覺得這好像是我可以做到的事情，我不需要給自己那麼大的壓力，因為我可以做到。」當記者問到，如今面對舞台是否已經不太會緊張？少年們一致點頭認同，+how坦言：「每次大家心裡想的應該都是要把舞台炸掉，想要給觀眾最好看的表演，而不是在乎那些成績，當然那些很重要，但我們不會被影響到。」記者進一步詢問：「今天也準備把舞台炸掉嗎？」+how聞言看向其他少年，「希望是可以！」大家也很有默契地笑出來，一切似乎心照不宣，當天也確實炸翻全場。