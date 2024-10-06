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▲林依晨（左）和蔡健雅（右）開心抱回獎座。（圖／公視提供）

▲胡歌獲得釜山影展最佳男主角獎。（圖／翻攝自Busan International Film Festival YouTube）

林依晨以《不夠善良的我們》拿下釜山影展舉辦的第6屆亞洲內容暨全球OTT大獎最佳女主角獎，在台上她雙聲道切換，韓文、英文致詞讓台下掌聲不斷，另外，以《有生之年》入圍最佳男主角的吳慷仁，則是敗給中國演員胡歌，即便上台的不是自己，吳慷仁也不吝嗇給予對方掌聲，被網友讚有風度，胡歌曾和林依晨在《天外飛仙》、《射鵰英雄傳》中合作，如今兩位都已經是視后、視帝級的人物，也讓許多粉絲直呼是「回憶殺」。林依晨獲獎時，一上台就先用流利韓文致詞，興奮地表示：「我非常開心且榮耀能拿到這個獎項，這對我自己或是團隊來說，都是莫大的肯定，讓我們獲得很強大的力量！我真心相信一個好的劇本，能讓觀眾感到被理解，也能帶來啓發性，讓人了解真正重要的東西是什麼，再次感謝大會帶給我們如此美好的夜晚。」另外，近來剛和中國壹心娛樂簽約的吳慷仁，才剛和孫儷拍完戲就飛往釜山參加影展，看似非常看重這個典禮，只是最後最佳男主角由胡歌拿下，胡歌在台上開心說：「今天對我來說是一個非常美妙的夜晚，因為我遇到了好久不見的老朋友，然後也認識了很多非常優秀的新朋友。」讓人想起過去胡歌曾和林依晨合作《天外飛仙》、《射鵰英雄傳》，讓許多粉絲直呼，「這真的是回憶殺」、「沒想到現在都是很厲害的演員了」。《不夠善良的我們》也入圍今年第59屆金鐘獎迷你劇集獎，林依晨、許瑋甯也將在10月19日爭迷你劇集視后，究竟獎落誰家也是看點之一。