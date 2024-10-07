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以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈馬斯爆發的以哈戰爭屆滿一年，期間雙方衝突不間斷，中東地區如黎巴嫩等更引發多線作戰。以色列軍方在戰爭爆發週年之際表示，已向南部地區增派更多軍隊，來保護加薩走廊接壤的社區，同時警告伊朗如果繼續挑釁，「可能會面臨類似加薩和黎巴嫩的命運」。以色列在去年10月7日遭哈馬斯武裝分子突襲，造成1205名以色列人死亡，其中多數是平民。這次襲擊震驚國際社會，至今更重大影響著以色列的國防安全政策，根據以色列官方數據，哈瑪斯當時還綁架了251名人質，儘管部分人質已獲釋，但仍有97人被拘禁在加薩走廊內，其中更有33人被認定已死亡。《法新社》報導指出，戰爭屆滿一週年之際，以色列國防軍（IDF）宣布已部署更多軍隊來保護以國南部社區以及與加薩走廊接壤的地區，確保士兵和當地安全部隊能協調作戰，保護邊境安全。以色列國防部長葛朗特則針對近期伊朗對以色列發動的飛彈攻擊發表了警告，他強調「伊朗的攻擊未能對以色列空軍造成任何損害」，並警告伊朗，如果繼續挑釁，可能會面臨類似加薩和黎巴嫩的命運。另一方面，報導也稱有跡象顯示哈瑪斯正在加薩走廊北部賈巴利亞（Jabaliya）地區重振旗鼓，以軍稱該地區存在恐怖分子以及相關基礎設施，且哈馬斯在當地致力於恢復作戰能力。以色列總理納坦雅胡本人則在今天前往黎巴嫩邊境，視察駐紮在那裡的以軍部隊。近期，以色列和黎巴嫩真主黨的衝突升級，雙方在南部邊境進行多次交火。