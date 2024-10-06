我是廣告 請繼續往下閱讀

▲山陀兒颱風災後復原，除市府局處、義消與志工夥伴、師生與家長通力支援外，也有外縣市的支援團隊，共同為校園重建加快腳步。（圖／高市府教育局提供）

▲山陀兒颱風災後復原，除市府局處、義消與志工夥伴、師生與家長通力支援外，也有外縣市的支援團隊，共同為校園重建加快腳步。（圖／高市府教育局提供）

高雄市受到山陀兒颱風侵襲，多所學校受損。市長陳其邁與副市長李懷仁等市府人員於今（6）日視察了包括七賢國小、前鎮國小、福山國小丶明華國中及高雄中學在內的多所學校，了解颱風過後的災害復原情況，並指示相關單位全力協助學校恢復正常運作，確保學生能夠在週一順利返校上課。陳其邁在視察過程中表示，颱風對市區部分學校造成了不同程度的破壞，尤其是樹木倒塌及部分建築結構受損。對此，市府已經啟動緊急應變機制，並與相關單位密切合作，確保校園環境的安全。颱風過後，學校的安全與學生的學習進度是市府的首要關切。陳其邁強調，市府會與所有學校保持密切聯繫，隨時調整復原計畫，確保每一所學校的環境都能夠達到安全標準，全力支援學校恢復正常教學秩序。在這次復原工作中，除市府局處、義消與志工夥伴、師生與家長通力支援外，並感謝來自台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、嘉義縣、嘉義市與台南市等外縣市的支援團隊，共同為校園重建加快腳步。此次視察行程中，市府團隊分別前往多所學校。除了市長陳其邁視察的5所學校外，副市長李懷仁也親自前往仁愛國小、高雄中學、鳳山國小及忠孝國中4校視察，了解災後復原的進展。而教育局長吳立森則到三信家商、民族國小、楠梓國中、楠梓國小等多所學校，持續跟進各校復原工作的進度。