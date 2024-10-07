我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國刺殺蘇萊曼尼的行動，一度造成中東局勢緊張，多國陸續有民眾上街抗議。（圖／翻攝自網路）

以色列近日持續對黎巴嫩發起空襲，甚至採取局部地面行動，又在哈馬斯襲擊以色列南部滿1年之際，對貝魯特進行迄今為止，最猛烈的轟炸攻擊。有伊朗消息人士透露，就在以色列對貝魯特狂轟猛炸時，伊朗聖城軍（Quds）指揮官賈尼（Esmail Qaani）也失聯了。根據《路透社》報導，伊朗安全官員表示，賈尼在上個月，以色列炸死真主黨領袖納斯魯拉（ Hassan Nasrallah）後前往黎巴嫩，但自從上週貝魯特遭遇空襲以來，伊朗就再也沒有關於賈尼的消息。該官員並聲稱，賈尼失聯時，人正在貝魯特南部的郊區達希耶（Dahiyeh），正好是以色列被傳將攻擊目標鎖定納斯魯拉潛在繼任者薩菲丁（Hashem Safieddine）之際。不過，官員也澄清，2人當時並沒有碰面。儘管薩菲丁也已在以軍施襲後失聯，但1名真主黨官員表示，只會在搜尋結果塵埃落定時，正式宣布薩菲丁的命運，並指控以色列在轟炸貝魯特南部郊區後，阻止真主黨搜尋薩菲丁。至於以色列被問到賈尼的下落時，軍方發言人肖沙尼中校（Nadav Shoshani）回應稱，還在評估空襲成效，等具體結果出來後，會再公布細節，包含空襲當下在場的人有誰。聖城軍是伊朗伊斯蘭革命衛隊的一支特種部隊，負責在國外執行任務，包括德黑蘭與中東盟盟友（如真主黨）的聯繫往來。聖城軍的前任指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）於2020年被美國以無人機空襲刺殺身亡，隨後賈尼便遞補了他的位置。