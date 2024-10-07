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中國政府近日宣布一連串救市措施，激勵A股在中國十一連假前飆漲，港股也一路走紅，不過雖然專家普遍預測，中國股市還會上漲一段時間，但同時也提出警告，若刺激效果未達預期，漲勢可能會迅速逆轉。有分析並指出，中國經濟最大的挑戰，還是在於結構性問題難以解決。綜合《自由亞洲電台》、《美國之音》報導，中國政府推出一系列政策，希望提振消費、穩定房地產市場，也緩解地方政府的債務危機，包含央行的降準降息政策，一線城市放鬆住房限購政策等等，但不少經濟學家都認為，長期投資者仍對中國經濟前景持懷疑態度，關鍵在於中國政府能否利用當前危機，推動結構性改革。皮特森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員瑪麗·勒夫莉（Mary Lovely）指出，中國政府總算意識到經濟不穩定的問題，包含通縮可能導致經濟走向負面循環，但就目前政策的具體影響，尚須觀望後續是否還有大膽的財政刺激，才能評估成效。分析也提到，救市政策確實有短期刺激效果，但無法解決中國房市面臨的供需失衡、人口衰退等結構性問題，研判十一長假「排隊看房」的熱潮恐難以持久：「僅靠一線城市個別樓盤的營銷活動和剛需的呼應，最多叫止瀉，離經濟復甦還差得遠」，質疑熱炒房市復甦的消息，不排除是在販賣「過了這村、沒有這店」的焦慮感。報導引述專家看法，點出中國市場近日看似陷入狂歡，但其實近年的爛尾樓、房企暴雷等嚴峻問題都還沒解決，尤其官方介入救市恐隱含潛在風險，日後恐又重蹈爛尾樓的覆轍，讓市場信心再度受挫。此外，人口衰退也是中國房市的不利因素，根據預測，未來30年，中國人口將銳減2億，三、四線城市住屋「供過於求」的嚴重性越發凸顯，現在政府提出的刺激政策，短期也許會有些刺激作用，但無法真正解決結構性的問題。