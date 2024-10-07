NBA新球季即將開打，季前熱身賽第三天賽事也在今（7）日上午5時登場，紐約尼克出戰夏洛特黃蜂，華盛頓巫師出戰多倫多暴龍，密爾瓦基公鹿出戰底特律活塞，還有洛杉磯湖人隊將出戰鳳凰城太陽。此外，NBA開季將於10月22日開打，《NOWnews今日新聞》也整理相關轉播資訊跟賽程給讀者。

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NBA熱身賽賽程表：

10/7


05:00 紐約尼克 vs 夏洛特黄蜂
07:30 華盛頓巫師 vs 多倫多暴龍
08:00 密爾瓦基公鹿vs 底特律活塞
09:30 鳳凰城太陽 vs 洛杉磯湖人
NBA新賽季即將開打　太陽湖人強碰

今年NBA的開幕戰定在10月22日。東區的對戰組合是紐約尼克對上波士頓塞爾提克，西區則是洛杉磯湖人對陣明尼蘇達灰狼，去年西區冠軍達拉斯獨行俠，也進行補強，金州勇士上賽季未能打進季後賽，以西區第10種子止步附加賽。

James今年夏天參加巴黎奧運，與美國隊一起完成了奪金任務，他和Anthony Davis在昨天湖人的熱身賽首戰皆未上場，僅在場邊觀戰。不過兩人已經確定今天9：30對上鳳凰城太陽的比賽會出賽。

NBA熱身賽直播哪裡看？

2024-2025年的NBA熱身賽可至有線電視收看第 72 台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Paㄢss以及，Line Today 等直播平台。

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NBA賽程表

▲「詹皇」LeBron James表示，在巴黎奧運的經歷讓自己確信「油箱裡還有油」，同時也更享受剩餘的生涯。同時也透露自己身體狀態非常棒，因為夏天打了奧運，讓他備戰處於超前進度。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James表示，在巴黎奧運的經歷讓自己確信「油箱裡還有油」，同時也更享受剩餘的生涯。同時也透露自己身體狀態非常棒，因為夏天打了奧運，讓他備戰處於超前進度。（圖／美聯社／達志影像）

▲NBA季前熱身賽今（5）日正式開打，湖人與灰狼正面碰頭，此戰湖人球星「詹皇」LeBron James、Anthony Davis皆未上場，終場灰狼則以124：107帶走比賽勝利。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA季前熱身賽湖人球星「詹皇」LeBron James有機會兒子同台演出。（圖／美聯社／達志影像）

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