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▲海倫颶風重創美國東南部多州。圖為重災區之一的北卡羅萊納州。（圖／美聯社／達志影像）

颶風海倫（Helene）剛為美國東南部多州帶來重大打擊，救災及防災議題還演變為民主、共和2黨的選舉攻防戰，不過沿海居民還沒來的及喘一口氣，已從熱帶風暴升級為颶風的米爾頓（Milton）又將來襲，佛羅里達州州長宣布，州內多個郡縣進入緊急狀態。綜合美媒報導，米爾頓目前在墨西哥灣，持續向美國海岸移動，強度還在繼續增加，總部位於邁阿密的美國國家颶風中心警告，米爾頓預計將於當地時間週三早上登陸，最有可能襲擊人口稠密的坦帕灣地區（Tampa Bay area）。佛羅里達州準備進行自2017年以來、最大規模的疏散行動。佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）表示，米爾頓可能會讓此前海倫颶風造成的破壞更加嚴重：「有些地區還散落著很多殘骸、碎片，如果此時又遭遇大型颶風襲擊，會發生什麼？損失將大大增加，請大家齊心協力，盡快完成善後跟撤離行動。」截至發稿為止，佛州已有51個郡縣進入緊急狀態。坦帕市長卡斯特（Jane Castor）親自拜訪居民，呼籲他們趁早撤離：「現在就走吧，避開交通堵塞，去到地勢更高的地方。」佛州總檢察長穆迪（ Ashley Moody）也警告那些無視疏散命令、堅持留在原地的居民，如果不幸遇難，應該事前採取措施，幫助當局識別他們的身份，比如用不褪色的筆，在手臂寫下自己的名字等等。海倫颶風剛造成美國北卡羅來納州、佛羅里達州等6個州，超過200人死亡，致命程度僅次於2005年的卡翠娜颶風，並為美國經濟帶來數百億美元的損失。