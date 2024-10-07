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▲明日到週三受東北季風影響，北部、東半部有局部較大雨勢。（圖／記者陳明安攝）

準備降溫了！氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，今（7）日下午首波東北季風逐漸南下，北部、東北部氣溫漸降並轉有局部雨，北台灣明顯轉濕涼，最高溫不及27度，但國慶日東北季風轉乾，各地多雲時晴。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日白天雲量略增，午後山區偶有局部陣雨或雷雨；下午起首波東北季風逐漸南下，北部、東北部轉有局部雨，氣溫漸降。昨日各地區最高氣溫約在34、35度，今日各地區氣溫為北部22至31度，中部23至34度，南部22至35度，東部21至34度。最新模式模擬顯示，明日到週三（8、9日）受東北季風影響，北部、東半部有局部較大雨勢，北台灣明顯轉濕涼（最高溫不及27度）；中南部地區多雲時晴，山區午後偶有局部陣雨，天氣為白天微熱、早晚涼。最新模式模擬顯示，國慶日（10日）東北季風轉乾，各地多雲時晴，舒適怡人，僅東半部及山區午後偶有零星飄雨的機率。週五（11日）東北季風減弱，各地多雲時晴，山區午後偶有局部陣雨。週六至週日（12、13日）東側水氣略增，各地多雲時晴、東半部及山區午後偶有局部陣雨，氣溫方面略為回升，北部舒適、南部微熱，早晚略偏涼。另外，中央氣象署最新「路徑潛勢預測圖」顯示，日本東南方海面的熱帶低壓，將發展成第19號颱風「百里嘉」，但未來動向朝北北東遠離，對台灣無影響。