我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓瑜公開向肖戰告白，祝福男神生日快樂。（圖／韓瑜臉書）

▲▼韓瑜年屆不惑，狀態依然維持得宜，為劇迷公認的女神級人物。（圖／韓瑜臉書、華視提供）

44歲韓瑜入行前是護理師，懾人美貌被製作人周遊發掘，拍了幾檔戲成為電視劇花旦，戲齡超過20年，代表作有《飛龍在天》、《意難忘》等，受封「本土劇女神」。離婚9年依舊單身的韓瑜，近日突然發文示愛：「當初喜歡你，就是因為看見你那乾淨漂亮眼睛，一眼萬年...」對象原來是大陸一線男星肖戰。韓瑜5日在臉書寫下：「戰戰，生日快樂！當初喜歡你，就是因為看見你那乾淨漂亮眼睛，一眼萬年！想不到這麼多年，依然可以看到你純真的笑容，一如往昔...身為粉絲姐姐的我，覺得好幸福！永遠平安喜樂喔！」並附上一張肖戰的帥照，隔海替滿33歲的男神慶生。貼文一發布，粉絲紛紛表示：「+1，他眼神怎麼可以這麼清澈」、「小瑜姐姐的男神！變迷妹了」、「戰戰擁有優質內涵，韓瑜女神有眼光」、「小太陽果然光芒四射」、「肖戰一整個人，看了很舒服」、「韓瑜姐姐懂追！戰戰是真的值得喜愛！」還有人許願韓瑜和肖戰一起合作拍戲，演員閨密何蓓蓓說：「我覺得妳這樣不行耶！要處罰！」韓瑜感情空窗多年，好姐妹何蓓蓓曾經幫她作媒，但韓瑜寧願看小說，也懶得回男方訊息，她說：「我都不出門，要去認識人又懶，我們圈子就是有隔閡。」4年前她看網路劇《陳情令》迷上肖戰，笑說：「有BL就很開心。」去年韓瑜到嘉義拍戲4個月，王識賢作證從沒看過異性朋友來飯店探班，談到第二春，韓瑜坦承：「我真的放棄了！」