大谷翔平上班路！MLB美國職棒洛杉磯道奇隊今（7）日將在國聯分區系列賽第二場迎戰聖地牙哥教士隊，日籍二刀流好手大谷翔平擔任一棒指定打擊，面對教士隊投手達比修有，大谷先發出擊，而大谷在上班時的畫面也被大聯盟以及道奇隊官方捕捉，大谷甚至還帶著愛犬「Decopin」（Decoy）一起上班，相當愜意。
大谷牽著愛犬上班 全身帥氣進入球場
大谷翔平在昨日轟出追平3分砲後，一舉成為道奇隊的英雄，並且幫助道奇逆轉比數，最終道奇以7:5贏球，拿下第一戰勝利，大谷翔平也很開心跟隊友完成任務。
國聯分區系列賽第二場，大谷翔平依舊先發，他可要對決經典賽日本隊隊友達比修有，兩人跨世代的對決，也引起日本媒體關注。道奇隊推出原本預計要在第一戰先發的Jack Flaherty主投，希望可以拿下2連勝聽牌。
達比修有不但發出豪語，要解決大谷翔平跟其他道奇球員，也要為球隊贏球，拿下關鍵的勝利。
今天大谷平全身穿上藍色套裝，並且還不忘為自己的個人品牌打廣告，愛犬「Decopin」（Decoy）也穿上道奇隊球衣，甚至還跟老爸有相同背號，模樣相當逗趣可愛，也為緊張刺激的分區系列賽，帶來一點輕鬆感。
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大谷翔平在昨日轟出追平3分砲後，一舉成為道奇隊的英雄，並且幫助道奇逆轉比數，最終道奇以7:5贏球，拿下第一戰勝利，大谷翔平也很開心跟隊友完成任務。
國聯分區系列賽第二場，大谷翔平依舊先發，他可要對決經典賽日本隊隊友達比修有，兩人跨世代的對決，也引起日本媒體關注。道奇隊推出原本預計要在第一戰先發的Jack Flaherty主投，希望可以拿下2連勝聽牌。
達比修有不但發出豪語，要解決大谷翔平跟其他道奇球員，也要為球隊贏球，拿下關鍵的勝利。
今天大谷平全身穿上藍色套裝，並且還不忘為自己的個人品牌打廣告，愛犬「Decopin」（Decoy）也穿上道奇隊球衣，甚至還跟老爸有相同背號，模樣相當逗趣可愛，也為緊張刺激的分區系列賽，帶來一點輕鬆感。