我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷翔平進入球場，還牽著愛犬Decopin，完全沒季後賽緊張感。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平上班路！MLB美國職棒洛杉磯道奇隊今（7）日將在國聯分區系列賽第二場迎戰聖地牙哥教士隊，大谷翔平在昨日轟出追平3分砲後，一舉成為道奇隊的英雄，並且幫助道奇逆轉比數，最終道奇以7:5贏球，拿下第一戰勝利，大谷翔平也很開心跟隊友完成任務。道奇隊推出原本預計要在第一戰先發的Jack Flaherty主投，希望可以拿下2連勝聽牌。達比修有不但發出豪語，要解決大谷翔平跟其他道奇球員，也要為球隊贏球，拿下關鍵的勝利。今天大谷平全身穿上藍色套裝，並且還不忘為自己的個人品牌打廣告，